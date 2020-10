Kablolara elveda kablosuz hızlı şarja merhaba

Akıllı telefonların pil kapasitesi artsa da 5G anten, çoklu kamera ve büyük ekran derken pil tüketimi de artmaya devam ediyor. Hal böyle olunca akıllı telefonlarda kablosuz şarj ve hızlı şarj yetenekleri de olmazsa olmaz özellikler arasında yerini alıyor. Bu hafta hızlı ve kablosuz şarj konusunda aklımıza takılan her sorunun yanıtlarıyla karşınızdayız

Telefonların tasarımına 5G antenler, birden çok kamera, daha yüksek çözünürlüklü ve daha büyük ekranlar eklenince pil ihtiyacının da önüne geçilemez oldu. Pil kapasiteleri artıp işlemciler daha düşük enerji tüketse de hızlı şarj ve kablosuz şarj beklentileri artmaya devam edecek. Hızlı şarj edilen telefonlar, kablosuz şarjlar her geçen gün daha fazla hayatımızın parçası olacaklar... Gel gelelim biz de ısrarla "Şarz" demeye devam edeceğiz. Naçizane bu yazıda çok fazla "Şarj" kelimesi kullanarak bu oyunu bozmaya çalıştım...

YENİ IPHONE'UN KUTUSUNDA ADAPTÖR YOK



Yeni iPhone 12 kutusundan şarj kablosu olsa da şarj adaptörü ve kablolu kulaklık çıkmayınca şarj konusunda tartışmalar yeniden alevlendi. Adaptörün olmaması yüzünden yeni iPhone 12'nin kutusunun hacmi daha da küçülüyor. Böylece sadece malzemeden tasarruf edilmiyor, lojistik maliyetleri de düşüyor. Apple bu kararını destekleyecek yeterli şarj adaptörünün olduğunu, yeni kablosuz şarj aksesuarları ve hızlı şarj özelliklerinin adaptör ihtiyacını da azaltacağını öngörüyor. Hızlı şarjın pili daha hızlı tükettiğine ilişkin bilgi, yersiz bir endişe değil. Sonuçta mevcut kapasitenin hızlı şarjın uzun süreli kullanımda daha hızlı kapasite kaybı yanlış bir bilgi değil. Ancak her seferinde bu durum daha hızlı değişiyor. Hızlı şarjı destekleyen telefonların sayısı giderek artıyor. Örneğin vapura binmenize 5-10 dakika kaldı ve siz iskelede bulduğunuz bir prize süper hızlı şarjı takıyorsunuz. Bu şarj size iki saat YouTube videosu izleme şansı veriyorsa, önemli bir fark yaratıyor demektir. Öte yandan TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System Sertifikası'na sahip olan Reno4 Pro'nun hızlı şarj sisteminin de güvenli olduğu tescil edildi. Oppo ayrıca hızlı şarjın akıllı telefonun pil kapasitesi üzerinde ciddi bir etkisi olmamasını da sağladı. Oppo laboratuvarlarından alınan verilere göre, 65W SuperVOOC 2.0 ile yapılan testlerde Reno4 Pro'nun pili 800 döngü yaşadı. Keza, iPhone 12 ailesinde kullanılan A14 Bionic işlemci de pil tüketimini azaltıyor. Ancak yine de daha fazla pil kapasitesi ve hızlı şarj ihtiyacı bitmiyor. Tüm bu gelişmeler şarj meselesini masaya yatırırken önemli. Çünkü "Oyun oyna, film izle, 4K video çek" derken, pil ömrünü hızla bitirecek uygulamaların sonu gelmiyor. O yüzden telefonlarda kullanılan işlemciler daha doğuştan hızlı şarj desteği ve daha düşük enerji tüketimi konusunda işaret veriyor.

KISA AMA DOLU DOLU TARİHÇE



Peki, hızlı şarjın tarihsel yolculuğu nasıl ilerledi öğrenmek ister misiniz? O halde gelin yine Oppo örneğinden yola çıkalım... Oppo en iyi kullanıcı deneyimini sağlamaya odaklanarak gerçekleştirdiği teknolojik atılımlarda çıtayı her zaman daha yükseğe çekme arayışı içinde. Stratejik davranan Oppo tüm dünyadaki altı Ar-Ge merkezinde hızlı şarj ürün yetkinliklerini güçlendirdi. 2018 yılında Find X Lamborghini modeli ile birlikte SüperVOOC Hızlı Şarj teknolojisi tanıtıldı. İnovatif iki hücreli tasarım sektörde bir ilk oldu ve azami 50W'a kadar şarj etme gücü sağladı. Hızlı şarj konusunda Qualcomm gibi platform sağlayıcıların geliştirmelerini beklemeyen Oppo sahip olduğu birikimi yıllar içerisinde daha da yukarı taşıdı. Ekim 2019'daki lansmanından bu yana yeni 65W SüperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisi, aralarında Find X2'nin de yer aldığı birçok OPPO akıllı telefonda kullanıldı.



Üç kat daha verimli çalışıyor



Apple'ın iPhone 12 modeli daha piyasaya çıkmadan hızlı şarj aksesuarları boy göstermeye başlamıştı. Üç kata kadar hızlı şarj eden Anker Nano ile iPhone 12'nin kısıtlı zamanda maksimum pil ömrüne ulaşması hedefleniyor. Anker'in PowerPort III Nano adlı yeni şarj cihazı, 20 Watt çıkış gücü ile aralarında iPhone 12 serisinin de olduğu Apple telefonları 3 kat hızlı şarj ederken, diğer amiral gemisi akıllı telefon modellerini, tabletleri, akıllı saat ve cihazları da hızlı şarj ediyor. Üstelik son derece ufak tasarımıyla her yerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Anker'in PowerPort III Nano adlı yeni şarj cihazı, 20 Watt'lık çıkış gücü ile iPhone 8 ve sonraki Apple akıllı telefon modellerine maksimum şarj desteği sağlayabiliyor.



Kablosuz şarjın şık olanı makbul



Yıllar önce Apple MacBook serisinin MagSafe kabloları, bilgisayar kablosuna takıldığınızda bilgisayarın düşmesini önlerdi. Şimdi yıllar sonra MagSafe kablosuz şarjı iyileştirerek daha iyi ve daha verimli bir deneyime dönüştürüyor ve iPhone 12 Pro modellerini harika bir şekilde tamamlayan ve kolay takılabilen aksesuvarlardan oluşan yeni bir ekosistem oluşturuyor. Yedi kablosuz şarj bobininin etrafında, hizalama ve verimlilik için optimize edilmiş bir mıknatıs grubu bulunan MagSafe, iPhone'a benzersiz bir deneyim getiriyor ve iPhone'a her seferinde basit bir şekilde bağlanıyor. MagSafe şarj aygıtları verimli bir şekilde 15 W'a kadar güç sağlıyor ve mevcut Qi özellikli aygıtlarla da uyumlu çalışıyor. Şarj çözümleri arasında, iPhone ve Apple Watch ile kullanılmak üzere MagSafe şarj aygıtı ve MagSafe Duo şarj aygıtının yanı sıra, iPhone'un arkasına kolayca oturan yeni silikon, deri ve şeffaf kılıflar ve bir deri cüzdan da bulunuyor.



Ekosistem genişliyot.



Süper hızlı şarjın 65W SuperVOOC 2.0'daki başarısı Oppo'nun uluslararası pazarları keşfetmesine yardımcı oldu. Yeni bir teknoloji sunmanın çok ötesine geçen Oppo, hızlı şarj ekosistemini genişletti. Nisan 2020 itibarı ile Oppo'nun hızlı şarj teknolojisiyle ilgili olarak tüm dünyada 2 bin 700 patent başvurusu yapılmıştı ve bunların yaklaşık bin 200'ü onaylanmıştı. 2018'den bu yana Oppo aralarında çip üreticileri, taşınabilir şarj üreticileri ve havaalanlarında kullanılan üzerinde priz olan koltuk üreticileri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 23 şirkete patentinin lisansını verdi. Kendisiyle birlikte tüm şarj etme endüstrisini ileriye taşıyan Oppo, kullanıcılara pil ömrü ve şarj konusunda daha iyi bir deneyim yaşatmak için hızlı şarj teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S20 Ultra, Google Pixel 5 de kablosuz şarj konusunda rakiplerinin önünde yer almayı istiyor. Buna göre daha hızlı kablosuz şarjı destekliyorlar.