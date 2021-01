Hiç bu kadar ekran başında olmamıştık

2020’de sosyal medyanın açık ara yıldızı koronavirüs oldu. Koronavirüs hayatın ritmini değiştirirken; ev merkezli, daha çok internetin tüketildiği, daha çok ekran odaklı bir kültür yarattı. Bu değişim yeni alışkanlıkları da peşinde getirdi… İşte 2020’nin dijital alışkanlıklarımıza etkileri…

Sosyal medyada, akıllı telefonlardaki kişisel sohbetlerde ve grup paylaşımlarında herkesin açık ara en çok kullandığı kelime koronavirüs, covid, Covid-19, maske, sosyal mesafe ve aşı oldu. Yeni yaşam tarzı daha çok internet tüketen daha çok ekrana bakan ve daha çok kilo almaya sebep olan bir yaşam tarzını dayattı. Pilotları bile evinde tutan bu virüs bize neler yapmadı ki… Teknoloji editörleri ve yazarlarının hayatı nasıl değişti? İlk kez mart ayından sonra fuar, ürün tanıtımlarına gidemedik. Yeni ürün tanıtımları online toplantılarla yapılır oldu. Fuarlar online ortamda çok sönük geçti. Her yıl Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) uzun hazırlıklara rağmen son dakikada iptal edildi. Sonuçta tüm fuarların tadı kaçtı. Yılın ilk haftasından sonra Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES (Consumer Electronic Show) 2021 yılında dijital ortamda düzenleniyor. 22 yıl sonra ben de fuara katılamıyorum.

PAYLAŞILAMAYAN EKRANLAR



Peki, nasıl değişti hayat? Daha çok evlerde yaşamaya başlayıp, ofis ve okulda daha az zaman geçirince evdeki sorunlar arttı. Televizyon, bilgisayar, tablet hatta telefon ekranı paylaşılamadı. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra bilgisayar, televizyon ve tablet satışlarında patlama yaşandı. Dünyanın en çok ilgi çeken spor etkinliklerinden biri olan futbolda Dünya Kupası finalleri iptal edildi. Buna rağmen televizyon satışlarında patlama yaşandı. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar güncellendi. Bu yüzden talep patlaması oldu. Evde daha çok cihaz internete bağlanır oldu.

KAMERALI DİJİTAL HAYAT



Daha çok ekran daha çok internet tüketimi demek oluyor. Evde sadece bizim kullandığımız ağa bağlı cihazlar değil, internete bağlı nesnelerin sayısı da arttı. Bilgisayar, televizyon, tablet ve telefonlara, güvenlik kamerası, akıllı diş fırçası, akıllı ampül, akıllı tartı, akıllı ev elektroniği cihaz eklendi. İnternete kalma süresi arttı. Akıllı telefon raporlarında her hafta artan kullanım oranlarıyla karşılaştık. Dizüstü, masaüstü bilgisayarların web kamerası, tablet ve akıllı telefonların ön kamerasıyla yapılan görüntülü görüşmelerde patlama yaşandı. Zoom açık ara en çok indirilen video konferans uygulaması olurken, pek çok insan hayatında ilk kez video konferans, online alışveriş ve online ticaret deneyimi yaşadı. Yani online ortamda ilk kez ya satın almayı ya da satmayı deneyimledik.

YETİŞKİNLER OYUN HASTASI



AdColony ve Global Web Index tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynuyor. Türkiye'de mobil oyun oynayan yetişkinlerin yüzde 81.7'si kadın, yüzde 76.5'i ise erkek. Rapora göre en çok tercih edilen tür, yüzde 49.2 ile aksiyon ve macera oldu. 21 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre, Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynuyor. Mobil oyun tutkunu yetişkinlerin yüzde 81.7'si kadınlardan, yüzde 76.5'i ise erkeklerden oluşuyor. Türkiye'deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü yüzde 49.2 ile aksiyonmacera oyunları olurken onu, yüzde 46.2 ile puzzle ve yüzde 45.7 ile yarış oyunları takip ediyor. Rapora göre, mobil oyuncuların yüzde 60.6'sı televizyon izlerken mobil oyun oynuyor.



Yapay zeka bulaşmış ürünler



2020 yılını virüs dışında yapay zeka yılı diye tanımlayabiliriz. Verinin dolayısıyla yapay zekanın etkilemediği bir alan kalmadı. Sağlıktan eğitime, güvenlikten lojistiğe daha çok ürünün artan veri kullanımıyla birlikte yapay zeka yazılım farkını da deneyimledik. Akıllı telefonlarla çekilen video ve fotoğraflarda, sağlıkla ilgili tahlil sonuçlarında ve virüsün bulaştığı hastayı tespit ederken daha çok yapay zekadan faydalandık. Ağa bağlı daha çok cihaz, sensör doğal olarak yapay zeka uygulamalarında başarı oranını artırdı. İşlemcilerden yazılıma, kameralardan televizyonlara tüm cihazlarda yapay zeka desteği geldi.



Temassız alışveriş ve ödeme





Kapıda bırakılan paketler, online ödenen bahşişler sanırım temassız online alışveriş pandemi döneminin en önemli değişimlerinden biri oldu. Üstelik bu değişim kalıcı olmaya aday. Retail In 2021: The İmpact of COVID-19 on Retail Technology araştırması; "COVID-19 öncesinde ve sırasında perakende teknolojilerinin durumu", "Günümüzde önem verilen teknolojiler" ve "2020'de yaşanan olayların 2021 bütçe ve planlaması üzerindeki etkisi" olmak üzere üç başlıktan oluşuyor. Pandeminin büyük değişimlere neden olduğu perakende sektörü yöneticilerinin yüzde 90'ı teknoloji stratejilerinin ve yatırımlarının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Perakendecilerin bu noktada pandeminin beraberinde getirdiği değişimlerden sonra gelirlerini artırmak için en fazla kar getirecek teknolojiyi, kullanmaya devam edeceği teknolojileri ve artık kullanması şart olmayan teknolojiyi belirlemesi gerekiyor. 2020'nin yazında yapılan ankette perakende yöneticilerinin yarısından fazlası (yüzde 53), kesintisiz alışveriş teknolojilerine yapılacak yatırımın toplam teknoloji bütçesinde yüzde 11 ile 30 arasında bir paya sahip olması gerektiğini belirtiyor. Bu noktada perakendecilerin yapay zeka (AI) ve bilgisayar görüntülemesi (CV) dışında kendi operasyonlarını ve süreçlerini de daha verimli hale getirecek yatırımlar yapması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Perakendeciler, müşterilerini merkeze yerleştirmek için veriyi kullanıyor. 10 perakendeciden yedi tanesi müşteri bağlılığını artırmak (yüzde 76), müşteri deneyimini iyileştirmek (yüzde 75) ve yeni müşterileri mağazasına çekmek için (yüzde 70) elindeki veriyi kullanıyor.



Hem kilonu hem yağını ölç





#Evdekal etiketiyle ekran karşısında daha çok zaman geçiren çoğunluk, spor ve yürüyüşten de kolay vazgeçince haliyle kilolar da arttı. Geçtiğimiz günlerde deneyimlediğim HONOR akıllı tartı yaktığımızı değil, yediğimizin etkisini de ölçmemizi sağladı. Akıllı tartıyı kullanmak için Huawei sağlık uygulamasını akıllı telefonunuza kuruyorsunuz. Akıllı tartı, 14 farklı vücut ölçümü yapması, 50 farklı kullanıcıya kadar veri kaydetmesine ek, rahat ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Ölçümlerinizi arşivleyerek vücudunuzda zaman içerisinde yaşanan değişimleri gösterebilmesini sağlıyor. Böylece fiziksel aktivitelerin ve yeme alışkanlıklarınızın sonuçlarının da farkına varıyorsunuz. HONOR Scale 2, bağlantı kurmadan 200'e kadar ölçümü hafızasında saklayabiliyor. Akıllı tartı geçmiş ölçüm verilerine göre kullanıcıları tanıyor ve ölçümü doğru kullanıcıyla eşleştirerek kilo, su oranı, protein, kas kütlesi gibi vücut değerlerini belirli kişinin profiline ekleyebiliyor. Böylece tüm aile bireyleri rahatça kişisel verilerini takip edebiliyor. Ağırlık ölçümünün yanı sıra Vücut Kitle Endeksi (BMI), Vücut Yağ Oranı, Kalp Ritmi, İç Organ Yağ Seviyesi, İskelet Kas Kütlesi, Yağsız Vücut Kütlesi, Bazal Metabolizma Hızı, Vücuttaki Su, Protein, Kemik Mineral İçeriği, Vücut Skoru, Vücut Yaşı ve Vücut Tipi gibi değerlerin de bilgisini veriyor. Tüm bu ölçümlerle birlikte vücudunuzla ilgili birçok farklı alanda bilgi sahibi oluyorsunuz ve sağlık hedeflerinize ulaşmanız kolaylaşıyor.



Okuduklarımız da ekrana yansıyor





Türk Telekom'un dijital medya platformu e-dergi, okuyucuların 2020 yılı tercihlerini açıkladı. 2020'nin en çok yayın okunan ayları nisan ve mayıs olurken, en yoğun talep, hobi, bilim ve yemek gibi içeriklerin yer aldığı 'özel ilgi' kategorisine gösterildi. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, e-dergi platformunda 2020'nin en çok okunan yayınlarını paylaştı. Platformun verilerine göre; hobi, bilim ve yemek gibi çeşitli içeriklerin yer aldığı 'özel ilgi' kategorisindeki dergiler, okuyuculardan en çok talep gören yayınlar oldu. Onu sırasıyla teknoloji ile kadın ve moda kategorileri takip etti. e-dergi kullanıcıları en fazla nisan ve mayıs aylarında yayınlara ilgi gösterdi. Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, "İnternet erişiminin olmadığı yerlerde çevrimdışı okuma imkânı sağlayan e-dergi platformu, okuma alışkanlıklarımızı da dijitalleştiriyor. Onlarca farklı türde yayının bulunduğu e-dergi uygulamasına tüm operatör müşterileri ücretsiz üye olabiliyor" dedi. Modadan ekonomiye, teknolojiden magazine farklı kategorilerdeki çok sayıda dergi ve günlük gazeteye mobil uygulama üzerinden ulaşmayı mümkün kılan e-dergi, yeni özellikleriyle kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor. e-dergi, 'Beni Tanı' özelliği ile kullanıcıların okuduğu yayınları analiz ederek ilgi alanlarını tanıyor, kişiye özel içerik önerileri ve bildirimler sunuyor. Kullanıcılar, 'Ne Okudum?' özelliğiyle ise favori kategoriler, dergiler ve gazeteler gibi kişisel 2020 okuma trendlerini ve yıl boyunca toplam kaç yayın okuduklarını görebiliyor. e-dergi kullanıcıları isterlerse okuma alışkanlıklarıyla ilgili trendleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşabiliyor. e-dergi uygulaması favoriye alma özelliğiyle sevilen dergilere kolayca erişim imkânı sağlarken, hızlı içerik indirme deneyimi yaşatıyor. Kullanıcılar, 'Okumaya Devam Et' özelliği ile diledikleri zaman içerikleri kaldıkları yerden okumaya devam edebiliyor.