Kimliğiyle el sıkışmayan yaşıyla da barışamaz!

‘Kızıyla kardeş sanılmak için’ çabalayan anneler, oğluyla ‘bir örnek’ giyinen babalar... Yaşam süresi uzadı, tıp gelişti. Artık kimse yaşlanmak istemiyor. Ama genç görünme ve beğenilme saplantısı bazen öyle şeyler yaptırıyor ki, kadını da erkeği de komik duruma düşürebiliyor. Uzmanlar, “Estetiğin tüm imkanlarıyla bile insan en fazla 15 yaş genç görünebilir. 60’ında 20’lerindeymiş gibi yaşamaya çalışmak hem psikolojik hem de fizyolojik olarak insanı daha hızlı çökertiyor” diyor ve ekliyorlar: “Kimliğiyle, ruhuyla el sıkışmayan yaşıyla da barışamıyor!”

Yaşlanmanın kıymet gördüğü, yaşlı olana hürmetin eksik edilmediği günler geride kaldı... Ajda Pekkan'ın meşhur şarkısındaki sözlerle ifade edecek olursak; "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin" romantizmi tarih olmak üzere... Artık moda yaşlanmamak!

Üstelik yaşlanmamak bir meziyet, "Aaa hiç yaşını göstermiyorsun" cümlesi bir övgü... Kızıyla kardeş sanılan anneler, oğlu gibi giyinen babalar dönemindeyiz.

Çok çabalıyoruz, çok... Yaşlanmayalım diye kan ter içinde kalıyoruz, pilates salonları 40'lı, 50'li yaşlarındaki kadınlar ve erkeklerle dolu.

Yediğimiz içtiğimiz haram! Hayat koca bir diyet...

Sağlıklı beslenme uzmanlarının, iyi yaşam merkezlerinin kapısını aşındırır olduk. Bazen de komik duruma düşüyoruz; filtrelerde 18'lik, estetikle 25'lik görünmenin peşindeyiz. Derdimiz kederimiz yaşımız...

Peki ama niye? Ne oldu da böyle olduk! Yaşam uzadı, modern tıp gelişti, sosyal medya bizi mahvettiyle açıklanamayacak bir durum bu.

Sosyologlar psikologlar incelemeli. Ama biz işin uzmanlarına, üstelik yaşlanmamaya kararlı isimlerle yaşlanmamayı, yaşlanmamanın formüllerini konuştuk:









HEDEF 15 YAŞ GENÇ GÖRÜNMEK OLMALI

Prof. Dr. Neşe Kavak sohbete başlar başlamaz başlığı verdi; "Hedef 15 yaş genç görünmek olmalı, bunun fazlası komik kaçıyor!" diye çiziyi çekti ve devran döndü dedi, "Eskiden erkekler yaşlarına göre daha iyi görünürdü artık kadınlar. Kadınlar çökerdi artık erkekler çöküyor. Roller değişti.

Kadınlar modern dünyanın sunduğu nimetlerden çok iyi faydalanıyor. Dozunda olduğunda da harika görünüyorlar."

Sağlıklı yaşam konusunda kitapları olan ve danışmanlık yapan Doris Hofer'se, yaşlanmamanın en önemli kuralını şöyle anlattı; "Kendini bırakmak. Sürekli yaşlanmamak için çabalıyorsan çok yorulursun ve kesinlikle kazanamazsın. Bu, egzersiz yapma, kendine bakma anlamına gelmiyor, tam tersi. Ama yaşlanmanın doğal olduğunu kabul etmelisin. Herkes ama herkes, insan ve hayvan, yaşlanacak! Hayat budur. Ergen kızlarımıza bakıyorum, Allah'ım ne kadar zor. Çok çabalıyorlar, kendilerini o kadar yıpratıyorlar ki... O rahatlık, kendine güven yaş alınca geliyor işte" dedi. Egzersiz uzmanı Elif Buğday ise daha ruhani bir yerden baktı konuya, "Genç kalmak ve genç görünmek her daim olgunluğa nazaran iyi hissettirir çıkarımına sürükleniyoruz. Tıpkı evine misafir ettiğin, kimi zaman planlı, kimi zaman çat kapı gelen eşin-dostun gibi, tüm yaşadıklarımız da olumlu ya da olumsuz, bedenimizde, zihnimizde, ruhumuzda yer eder. Yaş aldıkça, dışardan görünmeyen zihnin yorgunluğunu dahi bedenimizde hissederiz ve bence insanın "yaşlandım" demesi de buradan gelir" dedi.



YAŞLANMAK EŞİTTİR SEÇKİNLEŞMEK!

Peki ne ifade ediyor yaşlanmak dediğimde, cevaplar birbirinden farklıydı... Doris Hofer, "Yaş almak çok doğal, huzur getiren, zarif bir şey...

Kendini biliyorsun artık, öz güvenin gittikçe daha da artıyor, kimseyi etkilenmeye çalışmıyorsun, en yakınların hariç kimsenin seni beğenmesine veya onayına ihtiyaç duymuyorsun. Özgürsün. Hayatın sadeleşince, hafifledin: gereksiz insanları, işleri, aktiviteleri ve yemekleri çıkarttın" derken, Prof. Dr. Neşe Kavak'sa "Yaşlanmak, ihtiyarlamak seçkinleşmek demek. Çünkü herkesin ihtiyarlama şansı yok. Hayatı dolu dolu yaşayıp vefat ettiğinizde seçkinleşiyorsunuz " diyerek özetledi.









Prof. Dr. Neşe Kavak/ Kadın Doğum Uzmanı

Seçkin yaşlanmanın formülü

Bu süreci yaşarken, seçkinleşirken nelere dikkat etmemiz lazım" diye soruyorum Prof. Dr. Neşe Kavak'a, kendi deneyimlerinden süzdüğü beş formülü sıralıyor:



40 YAŞINDAN 60'A KADAR ETİ AZALT

40 ila 60 yaşında bitkisel bazlı beslenmek çok önemli. Çünkü hayvansal beslenmenin bazı hücreler üzerinden uyarıcı etkisi oluyor ve hastalıklara yol açıyor. 60'ından sonra ise kas kütlesi azaldığı için proteini hayatımıza koyacağız.



SPOR ŞART!

"Yaşınızın 15 yaş gerisini hedefleyin. Yapacağınız şeylerde sadece görüntüye değil, sağlığa da önem verin. Olay sadece kaporta değil! İçinizi de besleyeceksiniz. Spor yapmayan bir kadın ne kadar estetik operasyon geçirirse geçirsin, ne kadar botox, dolgu, filtre yaparsa yapsın, genç duruşa sahip olamaz. Spor yapan insanı bir kilometre öteden yürüyüşünden anlarsınız."



DOZUNDA DOKUNUŞLAR

Sosyal medyada insanlar birbirlerini görüyor ve özeniyor. Her şeyi dozunda yaptırın. Bence botox yüzyılın mucizesi. Dolgu, botox yaptırın ama kararında. Estetiğe karşı değilim. Hatta kişinin kendini iyi hissetmesi için önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Karşı olanları anlamıyorum, karşıysan makyaj da yapma, saçını da yaptırma!









Dr. Seran Göçer

Son genç kalma trendi: Glutatyon

Yaşlanmamamın formüllerinin başında medikal ve estetik uygulamalar geliyor. Fonksiyonel tıpsa yeni tanıştığımız bir kavram. Bu konuda Dr. Seran Göçer'in söyleyecekleri var:

- Her gün yeni bir şeyle tanışıyoruz yaşlanmamak adına... Son dönemin trendi nedir?

- Son dönemlerde yaş yönetiminde kliniklerde uyguladığımız fonksiyonel tıp diye adlandırdığımız damar yolundan tedaviler var; Bu uygulamalar hücresel düzeyde yaşlanmayı yavaşlatan çok önemli etkenler. Damar yolundan IV olarak uyguladığımız tedavilerin başında glutatyon geliyor. Glutatyon normalde karaciğerde sentezlenen en önemli anti-oksidan enzim. Her hücrenin içinde antioksidan mekanizmalar var ve bu mekanizma hücrenin hasarını tamir ederek yaşlanma hızını yavaşlatıyor. Artık kongrelerde konuştuğumuz önemli bir başlık var; 'Yaşlılık bir hastalıktır tedavi edilebilir'. Şöyle düşünün; genç yaşlardan itibaren kontrol altına aldığınız yaşlanma hızınızla hastalanmadan, sağlıklı, hayattan keyif alan bir yaşlılık dönemi, 70'ler, 80'ler geçirebilirsiniz.

- Sadece fiziken değil ruhen de genç hissetmenin bir formülü var mı?

- Ruhsal gençliğin yaşla bir ilgisi yok. 30 yaşında da ruhen genç hissetmeyebilirsiniz. Ruhen genç hissetmenin en önemli formülü; stres yönetimini başarabilmek. Stres her zaman olacaktır. Bu da aslında neredeyseniz, ne yapıyorsanız, elinizde neler varsa onlarla dengenizi kurmak gibi basit bir formül. Tabii ki, elinizdekiler size yetmiyorsa yapabileceğiniz çok daha fazla şey varsa bunun için çabalayın ama sürekli olarak sahip olamayacağınız şeyleri düşünerek mutsuz olmanın da bir manası yok.









Yasemin Uçal Salihoğlu/ Psikolog

Önce hayatla barışın

"Özellikle hayatın genç görünerek ve güzellikle daha çabuk ve kolay elde edildiğini sanan insanlar bu yolla daha rahat bir yaşama kavuşacağını zannettiklerinden böylesi bir uğraşın içine girmektedir. Kendi kimliğiyle barışık olmayan kişiler hiçbir yaş dilimiyle sulh kuramadıklarından 60 yaşıyla da bir türlü kaynaşamaz. Yine bu yaşla çatışma yaşayarak sanki 20'li yaşlardaymış gibi hayatını sürdürür. Karşı cinsle sağlıklı ilişki kuramayan kişiler yaşlanmayı kabul etmekte zorlanır, ruh yaşlanmayacağı için hâlâ beğenilme arzusunu tatmin etme adına yaşıyla tezat davranış ve giyim tarzında bulunabilir bu kişiler..."