Milano’da son tango

Bizim dizilerin Güney Amerika ülkelerinde neden çok sevildiğini anlamak zor değil. Aşk, entrika, gözyaşı... Dünyanın uzak bir köşesinde de benzer hayatlar yaşandığını bilmek onları iyi hissettiriyor. Emin olun Arjantinli Wanda Nara-Mauro Icardi çiftinin hayat hikayesi de dizi olsa bizde çok izlenir. Netflix ya da Amazon Prime futbol belgesellerinin yanına yakın bir zamanda onların da hikayesini eklerse şaşırmam doğrusu... Kim peki bu çift derseniz, hızlı bir pilot bölüm çekelim birlikte. Icardi, Arjantinli ama Messi gibi Barcelona altyapısında yetişti, La Masia'da kimi A takıma yükselir Camp Nou'da oynar kimi de valizini toplar kapıdan çıkar. Icardi de genç yaşta İspanya'dan İtalya'ya göç etti. Sampdoria'da parladı ve İtalyan futbolunun bir büyüğü onu kaptı.



ARJANTİN'İN VICTORIA-DAVID BECKHAM'I

Inter'de 25 yaşına gelmeden kaptanlığa gelmek zordur, takımın 20 yıl formasını giymiş bir başka Arjantinli Zanetti'den sonra o pazubandı taşımak ise çok daha zordur. Geçen sezon gol kralı olan Icardi 24 yaşında çıkardığı otobiyografisiyle "Acelen ne, yaşadığın nedir ki hayatta" dedirtse de "My way" deyip yoluna devam etti. Eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in üç çocuğunun annesi Wanda Nara ile evlenmesi ikiliyi Arjantin'in Victoria-David Beckham çifti yaptı. Artık gelsin reklamlar, yeni sponsorluk anlaşmaları... Karşı karşıya geldikleri bir maçta Maxi Lopez'in Icardi'nin elini sıkmaması, genç oyuncunun Lopez'in çocuklarıyla fotoğrafları, Wanda Nara'nın skandal açıklamaları derken İtalyan spor medyası çifte her gün neredeyse iki sayfa ayırmaya başladı. Wanda Nara bir sosyal medya canavarıydı ve menajerliğini üstlendiği eşinin haklarını korumak için çıktığı yolda Inter'de koca bir duvara çarptı. Milano kulübünün Juventus'tan transfer ettiği CEO, Moratta, skandal değil gol istiyordu, Icardi çifti ise yıllık 9 milyon euro'dan yeni bir kontrat. Pazarlıkların ilk günlerinde Inter taraftarı Icardi'nin yanındaydı... Wanda Nara, Inter yönetiminin sezon başında Icardi'yi Juventus'a satmak istediğini söyleyince ipler gerildi.



INTER YÖNETİMİNİN SABRI TAŞTI

Takım arkadaşlarını hayati Şampiyonlar Ligi maçı öncesi özel uçağa koyup Madrid'e Boca-River maçını izlemeye götüren Icardi, takım turnuvaya veda edince köşeye sıkıştı. Sonrası bir aile dramı. Icardi'nin kız kardeşi Wanda Nara'yı servet avcısı olmakla suçladı ve ağabeyi Mauro'yu kendilerinden ayırdığını ve görüşemediklerini sosyal medyada paylaşınca mahalle karıştı. Icardi, ailesine rest çekmiş ve Wanda Nara'nın yanında yer almıştı. Eş-menajer Nara, Inter yönetiminin üstüne oynamaya başladı, "Icardi'ye yeni kontrat vereceklerine ona her maç beş pas atacak futbolcu alsınlar" dediğinde Icardi tesislerde artık yemeklerini tek başına yiyordu. Devra arası tatilinden 'elbette' rötarlı döndüler ve 100 bin euro ceza yediler. Son golünü 15 Aralık'ta atan Icardi, Inter yönetiminin sabrını taşırdığında takvimler 13 Şubat'ı gösteriyordu. İtalyan kulübü, Arjantinli santrforun artık takım kaptanı olmadığını açıkladığında ipler koptu. "Sakatım" diyen Icardi Avusturya'da Avrupa Ligi maçına gitmeyeceğini açıkladı.



MADRİD YOLCULUĞU BAŞLAR MI?

Sezon başında İtalyan spor medyası iki Arjantinli santrfor Higuain ve Icardi'nin Milano'daki düellosundan bahsediyordu. Haklıydılar, çok satan bir hikayeydi. Pilot bölümün sonunda ne oldu? Higuain Milan'da tutunamadı ve Chelsea'ye kiralandı, Londra kulübü transfer yasağı aldığında sezon sonunda Juventus'a dönmek zorunda. Tenzili rütbe sonrası Icardi de artık kendine yeni takım arıyor ama golcü arayan Avrupa'nın dev kulüpleri 100 milyon euro bonservis ödeyecekleri oyuncunun eşinin menajer olarak pazarlık masasına oturduğunda ne kıyametler koparacağının farkındalar...

Bu dizinin ikinci bölümü, kendisine inanmayan Barcelona'dan intikam için jeti Madrid Barajas Havaalanı'na inen ve Real Madrid'e imza atan Icardi ile başlar mı?