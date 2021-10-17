Madrid’de 1991 baharıydı

İspanya La Liga'nın 60. sezonuydu. Beş yıl arka arkaya şampiyon olan Real Madrid'in serisine son veren Barcelona'da Johan Cruyff, Katalan kulübünün tarihini değiştirecek adımları atıyordu. Kulübün alt yapısı La Masia onun futbol aklıyla beyaz sayfa açmıştı. O sezon ligi Barça'nın ardında ikinci sırada bitiren Atletico Madrid'de başkan Jesus Gil, 15 yaş takımının başarılarıyla övündüğü televizyon programında taraftarlarını kızdırmıştı. Atletico tribünleri şampiyonluk bekliyordu ama iki puanlı sistemde Barça'nın 10 puan gerisinde kalmışlardı. Atletico'nun 15 yaş takımı rakiplerini ezmiş ve 22 maçta 264 gol atmıştı. Programda başkan Jesus Gil, ufak tefek bir çocuğu işaret etti: "Bakın bu bizim kaptanımız. Gelecekte büyük bir star olacak. Bu sezon 55 gol attı."

Jesus Gil haklı çıktı, Madrid'in yoksul bir mahallesinden gelen ve sıkı Atletico Madrid taraftarı olan çocuk futbolu bıraktığında adını efsaneler arasına yazdırdı ama bir başka formayla... Atletico Madrid o günlerde batık bir kulüptü ve başkan Jesus Gil, yıllık bütçesi 80 milyon pesetas (500 bin Euro) olan alt yapıyı kapattı! Çocuk başının çaresine bakmak zorundaydı. Real Madrid alt yapısına gitti, 1994 yazında onu yaz turnuvası kadrosuna almadıkları için gemileri yaktı ve gönül bağı olan Atletico Madrid'e dönmek için Real Madrid'in tesislerinden ayrıldı. Arjantinli efsane Jorge Valdano onu ikna etti, Real Madrid'de kalırsa A takıma yükseleceğine inandırdı ve çocuk 17 yaşında Zaragoza deplasmanında ilk kez A takım formasını giydi. Ertesi hafta kariyerinin ilk golünü attığı takım, alt yapısından yetiştiği Atletico Madrid'di... Hayat işte...

O çocuk büyüdü ve Real Madrid formasıyla 550 maçta 228 gol attı. Atletico Madrid başkanı Jesus Gil'in kapattığı alt yapıda oynayan onlarca çocuk ortada kaldı, hepsi o çocuk gibi şanslı değildi... Raul Gonzalez, Real Madrid'in kaptanı olmayı başardı.







100 ÇOCUKTAN SADECE ÜÇÜ

Renkli ve bir o kadar karanlık hayatının sonuna geldiğinde Jesus Gil, 71 yaşındaydı. 2004 yılında hayatını kaybettiğinde Atletico Madrid yeni başkanı Enrico Cerezo ile yola devam ediyordu ve yanında Jesus Gil'in oğlu vardı. Evlatlar, babalarının hatalarından ders çıkarmalı, öyle de oldu. Jesus Gil 17 yıl süren başkanlığında 39 teknik direktörle çalışmış, 141 futbolcu transfer etmişti. Oğul Miguel Angel Gil'in başında olduğu Atletico Madrid, Diego Simeone ile 10 yılı devirdi bugünlerde. Peki ya altyapı? Babasının 500 bin Euro maliyeti var diye kapattığı Atletico Madrid'in futbol akademisine ayırdıkları para geçen sezon 16 milyon Euro idi. Beşiktaşlı Montero'nun da yetiştiği Atletico Madrid alt yapısından A takıma yükselebilmek kolay değil, 100 çocuktan sadece üçü A takıma gelebiliyor çünkü Atletico alt yapısında 1235 kız-erkek çocuğu eğitim görüyor. Akademide 49'u erkek, 17'si kadın futboluna oyuncu yetiştiren 66 takım var. 175 antrenör eşliğinde geçen sezon 1309 maça çıktılar, 245 turnuvaya katıldılar. Altyapıda 22 kondisyon antrenörü, 12 analist, 12 kaleci antrenörü, 46 sağlık çalışanı ve 27 idareci görev yapıyor. Elbette yüzlerce çocuğun yetiştiği Atletico Madrid Akademi'de herkes bir zamanlar Raul'un olduğu gibi Madrid doğumlu değil.

Beşiktaşlı Montero da ülkenin güneyinden Sevilla'dan Madrid'e gelenlerden. Montero gibiler için Atletico Madrid'in tesislerinde 72 yatak kapasiteli bir "ev" var. O tesiste cep telefonları günde yarım saat ailelerini aramak için açık kalabiliyor ve 16 yaşından küçük futbolculara internet yasağı var. 15 yaşından küçüklerin tek başına şehirde gezmeleri yasak, bunu ancak üst yaş gruplarındaki ağabeylerinin refakatinde yapabiliyorlar. İki liseyle özel anlaşması olan Atletico Madrid kulübünün "ev"inden son yedi yılda 145 futbolcu çıktı. Çok azı A takıma yükselmiş olabilir ama yolu İstanbul'a düşen Montero da dahil hiçbiri "ev"ini unutmuyor.