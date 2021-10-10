Dört yıl önce Falcao'nun forma giydiği Monaco, Paris Saint Germain'in dört sezonluk şampiyonluk serisine son verdiğinde tüm dünya Kolombiyalı santrforun partnerini konuşuyordu. Paris'in banliyösünde Bondy'de büyüyen çocuk 13 yaşında Monaco alt yapısına gelmiş ve 16 yaşındayken babası kulübün sportif direktörünün kapısını çalmıştı. "Oğluma şans vermiyorlar, yeni kontrat yapmayacağız." Onu ikna eden Portekizli sportif direktör Luis Campos'tu. Monaco şampiyon olduğunda kulüpten ayrılmış olan Campos bir başka projenin peşindeydi. Onun kurduğu Lille, PSG'nin bu kez üç şampiyonlukla rakipsiz olduğu ligde mutlu sona ulaştı. Evet, Campos bu kez de kutlamalarda yoktu ve kulüple bağlarını altı ay önce koparmıştı. Portekizlinin futbol aklıyla kazanılan iki şampiyonluk kadar önemli olan ise o gün babasını ikna ettiği Kylian Mbappe'nin o sezonun ardından PSG'e 180 milyon euro'ya transfer olmasıydı.

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Kamerun 'dan çocuk yaşta Paris'e gelen Wilfried Mbappe'nin futbolculuk hayali amatörden öteye gidemedi ama yeşil çimlerden kopamayan babanın bugün iki oğlu da futbolcu. Bondy'de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora teşvik eden ve aralarında büyük oğlunun da bulunduğu çocuklarla idman yapan Wilfrid Mbappe bugün 51 yaşında. Sadece oğlu değil İkone, Saliba ve Corchia gibi yıldızlar da onun gözünün önünde futbolcu oldular. Oğlunun saha içi performansı için tatil günlerinde onunla ekstra idmanlar yapan, sürekli maç izleyip oyun analizlerini paylaşan Wilfried, işin finans kısmına ise uzak duruyor. Ne oğlunun isim hakkını pazarlanması ne de sponsorlarla yapılan toplantılarda baba Mbappe yok...Mbappe'in kariyer yolculuğunda bir diğer önemli isim annesi Fayza Lamari . Cezayirli bir ailenin kızı olan Fayza eski bir hentbolcu. Oğlunun iletişim ve hukuk işlerinden sorumlu. Kontrat görüşmelerinde o da var ve Mbappe'nin kurduğu vakfın da başında. Öğretmenlik yapmasa da üniversite de aldığı eğitimle iki çocuğunun da kariyer basamaklarını tırmanırken psikolojik desteği veren ekibin aklı 48 yaşındaki Fayza Lamari. Ekipte kimler var derseniz... 22 yaşındaki Mbappe'nin bir kineziterapi uzmanı, iki fizyoterapisti, bir masörü, bir özel aşçısı, diyetsiyeni, özel şoförü, özel güvenliği bir de asistanı var. Bu kadar mı! Hayır değil, Mbappe'nin markasını yöneten ekipte avukat ve finans uzmanları da var. Yeni kontratları, sponsorluk anlaşmalarını hazırlayan ise 50 yaşındaki avukat Delphine Verheyden... Spor sektöründe tecrübesi olan ama bir futbolcu ile daha önce çalışmamış olan Verheyden'i sekiz aday arasında seçen ise anne Fayza Lamari...

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Paris Saint Germain'de kalsa da Real Madrid'e gitse de gelecek sezon Kylian Mbappe muhtemelen futbol dünyasında en yüksek ücreti olacak gibi görünüyor. Peki Kamerunlu bir baba ile Cezayirli bir annenin oğlu, Fransa Milli Takımı'nın bir numarası Mbappe'nin adına kurulan vakıf ne yapıyor? 1998 doğumlu Mbappe, 98 çocuğa burs veriyor, engelliler için tekerlekli sandalye, ekipman alıyor ve imza attığı her sponsor şirketten vakfa bağış yapma şartını koşuyor... Mart 2017'de ilk kez milli takım formasını giydiğinde verdiği sözü de tutuyor:Milli takımdan kazandığım her Euro'ya vakfa aktaracağım... 2018 Dünya Kupası zaferinden hesabına yatan 400 bin euro'nun da içinde bulunduğu 4 yılda kazanılmış 1.5 milyon euro prim bugün vakfın kasasında... Sonunda bir futbolcu sahada yaptıklarıyla hatırlanır ama Mbappe gibilerini o burslarla büyüyenler hiç unutmuyor... Unutmayacak da...