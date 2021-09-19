10 yıl önce beş büyük ligde yaz transfer dönemi sona erdiğinde dönen para 1 milyar 730 milyon euro iken, artan yayın gelirleri, sponsorluklarla bu rakam her yıl yukarı koşarak büyüdü. 2017 yazında 5 milyar euro barajını aşan kulüpler 2019 yazında önlerindeki sezonun ikinci yarısında stadyumların boş kalacağına, sokağa çıkamayan insanların mağazalarına uğramayacağını bilseler 6 milyar 185 milyon euro'yu kasalarından çıkarır mıydı! Pandemi ilan edildiğinde futbolcuların yıllık ücretlerinden indirim isteyenler, zora koşanlar, yüzbinlik stadyumları boş kalınca idman tesislerinde maça çıkanlar... Herkes hazırlıksız yakalanmıştı. Herkes kasaya girenden fazlasını harcamış, borçlar uzun vadeye yayılmış, borçsuz kulüp mü var diyenler, frene basmadan yeni futbolcuyla imza töreninde poz veriyordu. Yolun sonuna gelindiğinin herkes farkındaydı ama tüm Avrupa'da "Feda Sezonu"nu pandemi başlattı. Geçen yaz transfer döneminde harcamalar yarı yarıya düştü. Futbol ekonomisi altı yıl geriye gitmiş ve total harcama 3.5 milyar euro'ya düşmüştü.



UEFA'ya isyan bayrağını açan ve Avrupa Süper Ligi projesi için bir araya gelen 13 kulüp 48 saat içinde projeleri tarihe karışınca acı gerçek ortaya çıktı. Sadece bu kulüplerin 6.5 milyar euro borcu vardı ve ABD'den yatırım fonları bu borçları 10 yıl vadeye yaymazsa ellerindeki yıldızları yok pahasına göndermek zorunda kalacaklardı. 2021 yazının hikayesi de böyle yazıldı. Projenin destekçisi üç kulüp kaldı geriye: Barcelona, Real Madrid ve Juventus... Dünya futbolunun iki büyük starı Messi ve Ronaldo'yu kadrosunda bulunduran Barcelona ve Juventus ile üç transfer dönemini de boş geçen ve iki büyük yıldızın ardından geleceğin bir numarası olan Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid...

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Süper Lig projesinde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, UEFA'nın yanında yer almasa futbol tarihi başka yazılacaktı. İki kulübün duruşu, transfer döneminin de hikayesini yazdı. Dört yıllık son kontratının Barcelona'ya maliyeti vergiler dahil 550 milyon euro olan Messi bir yıl önce kulüpten bedelsiz ayrılmak istediğinde ona izin vermeyen başkanı sezon içinde istifa ettirmiş ardından kulüpte kalmak istediğini söylemişti. Acı gerçek, Barcelona'nın artık Messi'nin istediği rakamı ödeyemeyecek olmasıydı. Sadece Arjantinli yıldız değil, bonservisine 120 milyon euro ödedikleri Griezmann'ı da yollamak zorunda kaldı Katalanlar. Onların Süper Lig'de en büyük destekçisi Juventus yıllık 60 milyon euro maliyeti olan Cristiano Ronaldo'nun gitmesi için İtalyan medyasını kullandı. Portekizli star, kendisini CR7 yapan eski kulübü Manchester United'a dönerken, Lionel Messi'nin PSG forması çoktan satışa çıkmıştı...

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Real Madrid'in 200 milyon euro'luk teklifine Paris Saint Germain "Evet" dese 2021 yazı, zirvedeki üç starın kulüp değiştirdiği sezon olarak tarihe geçecek ve eşsiz olacaktı ama Paris bir yıl sonra bedavaya kulüpten gidebileceği oyuncusunu kadrosunda tuttu.

Beş büyük ligde 3 milyar euro barajının altına inen futbol, 2014-15 sezonu seviyesine düşerken bu yedi yıllık vadede bir milyar euro kazanan Messi ve Ronaldo, onlara sahneyi veren kulüplerinden sosyal medyada daha fazla takipçisi olan süper starlara dönüştüler. Instagram'da 339 milyon, Facebook'a 149 milyon ve Twitter'da 94 milyon takipçisi olan Ronaldo ve 262 milyonu İnstagram'da, 104 milyonu Facebook'ta peşinden sürükleyen Messi, yeni kulüplerinde kazandıklarından çok daha fazlasını sponsorlardan ve sosyal medya reklamlarından kazanıyorlar... Olan Barcelona ve Juventus'a oldu... İki star ile yollarını ayırdıklarında sosyal medyada kaybettikleri takipçileri artık Paris Saint Germain ve Manchester United'ın peşindeler...