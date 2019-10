ŞEBNEM BURSALI

Malazgirt Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yazımda şöyle demiştim; "Malazgirt, Anadolu'nun kaderini yazan tarihtir. Dününü bilmezsen yarının da olmaz. Alparslan, 948 yıl önce 'Ya şehit ya muzaffer olacağız' diye çıkmıştı fethe, Atatürk de 97 yıl önce 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek aynı hedefi koydu. 1071'de vatanı kurduk, 851 yıl sonra vatanı kurtardık.." Özellikle son 6 yıldır, köklerimizi, atalarımızı daha fazla hatırlamamız, daha fazla anlamamız ve daha iyi bilmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Balkan Savaşları'ndan, Sarıkamış'tan, Çanakkale'den geçtik.

Son olarak 15 Temmuz'u yaşadık.

Yüzlerce yıl sonra bile bize olan kinin geçmediğini gösteriyor çünkü yaşanan- lar. "948 yıl önce Malazgirt'te Alparslan'ın, 97 yıl önce Dumlupınar'da Atatürk'ün gösterdiği hedef, bugün Başkan Erdoğan'ın gösterdiği hedef ile devam ediyor" derken de asıl bundan sözediyoruz zaten. Aynı milli şuur, aynı ruh ve inanç; bugün de Türk milletinin düşmanlarına karşı aynı direnci gösterebilmesini sağlıyor...

Cumartesi akşam atv'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlerken ve hemen sonra da aynı milli şuurun milyonlarca insan tarafından yeniden yaşadığına tanık olmak gerçekten çok özel ve çok güzeldi. 20 yaşındaki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Arda Ayten'in bütün soruları doğru cevaplayarak en büyük ödülü kazanması ilk kez yaşandığı için başlı başına muhakkak çok özeldi ancak asıl önemlisi, final sorusu idi. Tam da milyonluk finale yakışan bir soru hazırlamıştı atv yöneticileri ve programın yapımcıları. Şıklar arasında verilen 4 kelimenin hangisinin İstiklal Marşımızda en az kullanılan kelime olduğu sorusunu yanıtlayabilmek için; baştan sona ezbere bilmeniz gerektiği çok açık. Arda da; ekran başındaki milyonlarla birlikte 10 kıtayı ezbere okuyarak doğru cevabı buldu. Her 2 günde 1 kitap okuyan ve bu yıl toplam 218 (felsefe, roman, tarih ve şiir) kitap okuyarak kendi rekorunu kırdığını gururla söyleyen Arda'nın büyük ödül ile ilk yaz tatilinde yapacağı şey; İngilizce ve Fransızcayı aynı anda iyi derecede öğrenebilmek ve istediği her kitabı alıp okuyabilmek. İlerideki hedefi de;

"İyi bir hekim olarak bu topraklar üzerinde tüm yaşayanları iyileştirebilmek için gayret etmek" Televizyonlardaki programları eleştirenlerin ve bu ülkenin gençlerinden umudunu kesenlerin tekrar tekrar dönüp izlemesi gereken bir programdı.

Başta Turkuvaz Medya ve atv olmak üzere öncelikle kendi grubumu ve programın yapımcılarını, böylesine seviyeli ve öğretici örnek bir yarışma programı hazırladıkları ve yayınladıkları için tebrik ederim. Ama şunun da bilinmesini isterim ki;

Türkiye'nin yaşadığı süreçte tarafını çok net ortaya koyan ve milli ve yerli yayın çizgisinden hiçbir zaman taviz vermeyen Turkuvaz Medya ve atv'de yapılan hiçbir haberin, yazılan hiçbir yazının, yayınlanan hiçbir programın ve sorulan hiçbir sorunun rastgele olmadığı çok açık. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Serhat Albayrak'ın dediği gibi; "Bizim vatan-millet derdimiz var" ve yapılan, yazılan, yayımlanan her yayınımız da bu mantık ve hedefe hizmet içindir. Sözün özü; milli şuurumuzu ne kadar diri tutarsak, birbirimize ne kadar kenetlenirsek, ne kadar inanırsak ve çabalarsak başaramayacağımız hiçbir şey ve alt edemeyeceğimiz hiçbir güç ve güçlük yoktur.

Muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu bildikçe, atalarımızın neleri başardığını hatırladıkça, hem ferdi olarak hem atv gibi, Sabah gibi kurumsal anlamda bu şuuru diri tuttukça, geçen akşam ekran karşısında Arda ile birlikte milyonlarca Türk insanı "bir daha bir daha" diyerek İstiklal Marşımızı okudukça varsın bütün dünya dikilsin karşımıza. Vız gelir tırıs gider...