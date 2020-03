ŞEBNEM BURSALI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasını veya anmasını, hamasetle yapmamayı tercih edenlerdenim. Meslekteki 27. yılımda; gençlerle her bir araya gelişimde söylediğim tek şey var; Gazetecilik kadın-erkek ayrımı olarak yapılabilecek cinsiyetçi bir meslek değil. Meslekten de öte bir yaşam biçimi. Ve; siz cinsiyetinizin altını çizmeksizin işinizi iyi yapmaya çabalar, bunun için çalışırsanız muhakkak karşılığını alırsınız.

Aslında bu genel geçer kavram; bütün meslekler için geçerli. Ancak yönetici olarak masanın diğer tarafına geçtiğinizde, eğer kadın yönetici iseniz kadın meslektaşlarınıza daha farkında bakmaktan vazgeçmemelisiniz. Bu hemcinsimize ayrıcalık yapmak demek değil ki. Sadece farkında olmak. Çünkü; mesleğin ilk yıllarında bizzat benim ve aslında hemen her kadının kendi mesleklerinde; erkek mevkidaşları kadar başarılı olduğumuzu ispatlamak için daha fazla çalışmak durumunda kaldığımız bir gerçek. Bunun öğretilmiş bir gerçek olduğunun, kişiselleştirilecek bir konu olmadığının altını çizmek istedim. Kadınların meslek yaşamlarında, aile ve sosyal yaşamda güçlü, ne istediğini bilen bireyler haline gelmesi, karar verici noktalarda daha fazla bulunmasının önemi ve kıymeti çok farklı. Burada bir hakkı teslim etmek isterim ki; son 15 yıldır kadınların iş yaşamında daha aktif yer almaları adına hem yasal hem sosyal yaşamdaki düzenlemeler saymakla bitmez. Şiddet gören kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve cezalar da bir o kadar önemli. Yeterli mi peki, elbette değil ama 15 yıl önce ile kıyaslandığında aradaki farkı hiç kimse inkar edemez.

Kadınların iş yaşamında daha etkin olmalarına yönelik konularda sadece siyasetçilere değil, hepimize düşüyor sorumluluk. Cuma sabah Borsa İstanbul'da düzenlenen törende; geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gong; Kadın- Erkek Eşitliği için çaldı. Borsa'nın ilk kadın Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın konuşmasında altını çizdiği konu; SPK'nın şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın oranının yüzde 25 olmasına yönelik teşvikine ek olarak; Borsa İstanbul'un 3'te 1 oranında esas sözleşmesinde değişiklik yaparak kadın temsil hakkının verilmesi çok kıymetli.

Yine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, kadınların girişimci olmalarına yönelik devletin yaptığı yasal düzenlemeler ve teşviklerle kadın girişimci sayısının 49 binlerden 142 binlere gelmesi ve kadınların işgücüne katılımının yüzde 1 artması durumunda; GSMH'nın 80 milyar lira arttığı bilgisi gerçekten çarpıcı. Kadınlarla ilgili her projede öncü olan Emine Erdoğan da, törende çok önemli mesajlar verdi. Sosyal bilimlerde, Tıp fakültelerinde ve sağlık bilimlerinde okuyan kızlarımızın sayısal ve oransal olarak yüzde 50 ile 78'lerde olması çok sevindirici. Emine Erdoğan'ın, kızlarımızı önümüzdeki 10 yılın dijital dönüşüm yılları olacağı gerçeğinden hareketle bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönlendirmeye teşvik etmemize yönelik mesajlarına katılmamak mümkün mü?

Yazımın sonunda, biraz da ait olduğum kurumla ilgili bir övüncümü paylaşmak isterim. Haber merkezi, idari personel, reklam ve tüm birimler dahil çalışanların yüzde 47'sinin kadın olduğu atv'nin bir çalışanı olmaktan ve Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde hem çalışanlar oranında hem de yönetici pozisyonunda kadın oranının hayli yüksek olduğunu hatırlayınca bir kez daha gurur duyuyorum. Burada bir hakkı da teslim etmek isterim ki elbette bu sonuçta; Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Serhat Albayrak'ın doğrudan tercihi var ve kadınerkek ayrımı yapmaksızın tam tersine kadın farkındalığını her daim önemseyen bir patronla çalışmak en büyük şanslardan biri.