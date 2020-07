ŞEBNEM BURSALI

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılında Doğu Akdeniz yine kaynıyor. Yunanistan öyle hayal dünyasında ki; Sevilla Planı'nı Türkiye'ye kabul ettirmenin peşinde. Neredeyse yarım asır önce Kıbrıs hükümetini bir askeri darbe ile deviren Nicos Sampson, adayı Yunanistan'a bağladıklarını duyurarak bir oldu bittiye getirmeye çalışmış ama Türkiye, uluslararası hukuktan aldığı hak ve mücadele ile bu oyun bozulmuştu. Ve bugün yaşananları da aynı boş hayalin, aynı kafanın ürünü olduğunu söylemek abartı olmayacaktır.

Türkiye, 15 Temmuz sonrasında özellikle bölgede ne sınırları boyunca ne de Mavi Vatan coğrafyasında hiçbir oldu bittiye izin vermeyeceğini sadece masada değil, bizatihi sahada da ortaya koydu, koymaya devam ediyor. Son olarak; Meis Adası ile Rodos'un güney ve güneydoğu bölgelerinde NAVTEX ilan etmesi de en bariz gösterge.

Nedir NAVTEX ile yapılmak istenilen? Türkiye'ye bir ses mesafesinde bulunan bir adacık vesilesi ile Doğu Akdeniz'de 40 bin kilometrekare büyüklüğünde bir alanın Yunanistan ekonomik bölgesi ilan edilemeyeceğini, sahada bizzat varlık göstererek cümle aleme ilan etmesidir. Uzmanlara bakıyorsunuz; iki boyutta ele alıyorlar konuyu. Türkiye bir yandan, kıta sahanlığı olarak çeşitli defalar ilan ettiği bölgelerden asla taviz vermeyeceğini duyuruyor. Ayrıca Libya'da sular her geçen gün ısınırken bu bölgelerde artan kriz sebebiyle Yunan donanmasının bir kısmını bu bölgeye angaje edecek askeri taktikler uygulanıyor.

Peki ya Türkiye'nin bu siyasetine rağmen Yunanistan bir çılgınlık yaparak bu bölgedeki Türk donanmasına ya da sismik araştırma gemilerine yönelik bir harekete girişirse Türkiye geri adım atar mı?

Türkiye'nin ne Suriye'de ne de Irak coğrafyasında verdiği terörle mücadelesinde ABD, AB ve Rusya'ya rağmen geri adım attığını gören oldu mu? Tabii ki hayır! Keza Libya'da karşısında Fransa, Rusya, Mısır, BAE'den oluşan bloğa rağmen geri adım attığını gören oldu mu peki? Tabii ki hayır! Peki buralarda geri adım atmayan Türkiye'nin Yunanistan karşısında geri adım atacağını bekleyen var mı? Elbette hayır! Ne alaka diyeceğiniz bir aktör daha ortaya çıktı; Almanya! Türkiye'nin ortaya koyduğu proaktif hamleler Yunanistan'ın gözünü epey korkutmuş olmalı ki; devreye hemen Almanya girdi. Almanya ile bu konunun diplomatik kanallarla görüşülmesi ne kadar doğru bir karar ise, bu konunun asla Almanya'nın arabuluculuğu olarak yorumlanması da bir o kadar yanlıştır. Türkiye, batmış bir devletin hamisi ile masaya oturmuştu ve oturması da doğru bir hamledir. Bugünlük yazımızı Başkan Erdoğan'ın sözü ile bitirelim; "Türkiye artık kuklalar ile değil, kuklacılar ile mücadele ediyor!" Ama son sözü her zaman olduğu gibi Türkiye söyler...