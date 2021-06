ŞEBNEM BURSALI

Dün de aynı düşünüyordum, bugün de aynı. Demokrasilerde parti kapatmak bal gibi olur. Yasalarınız, anayasanızda bunun yolu açıksa ve hangi sebeplerden dolayı partilerin kapatılacağı yazıyorsa, o tanıma uyan her parti KAPATILABİLİR!

Daha önce de yazdım, yine yazacağım... Venedik Kriterleri, Avrupa demokrasisinin geldiği en yüksek seviyeyi temsil eder. İnsan hak ve özgürlüklerinin en somut belgesidir. Avrupa hukukunun ve siyasetinin en belirleyici metnidir. Bu kriterlere göre "Demokrasilerde partiler kapatılamaz". Kesin bir demokratik fetvadır.

ANCAK...

Bir siyasi hareket veya parti, terörle işbirliği yapıp terörü destekliyorsa KAPATILABİLİR.

ÇÜNKÜ...

Bu, demokrasi için bir tehlikedir.

Çok bilinen örneği artık hemen herkes ezberledi: İspanya'daki Batasuna kararı. Bu partinin kuruluş amacı ve siyaset yapma şekli ile bugünkü HDP, neredeyse bire bir aynı özellikleri taşıyor. Batasuna Partisi, Bask bölgesinin tam bağımsızlığını yasa dışı eylemlerle gerçekleştirmeye çalışan terör örgütü ETA ile olan bağlantısı sebebiyle ve hatta, "terörü lanetlemediği" için kapatıldı.

Bu dava önce İspanya'nın Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Yüksek mahkeme kapatılma kararını haklı buldu. Taraflar daha sonra AİHM'e gitti. Hukukun en üst temsil edildiği mahkeme olan ve Venedik Kriterleri'ni esas alan AİHM de "Kapatılma kararı doğrudur, hukukidir" dedi. Hatta, bırakın terör örgütüyle organik bağlarını "terörü lanetlememeleri" kapatılma kararı için geçerli sayıldı...

Özetle...

Venedik Kriterleri... AİHM içtihadı... Demokrasinin beşiği sayılan Avrupa'nın bir ülkesinde bir partinin kapatılması "haklı, hukuki, meşru" sayılıyorsa, bugün Türkiye'de bunun HDP için geçerli olmayacağını iddia edenleri anlamak mümkün değil. "Avrupa'da olduğunda 'demokrasinin gereği', Türkiye'de olduğunda 'antidemokratik' demek, hangi akla, hangi vicdana, hangi siyasi ve hukuki gerekçeye sığar?" sorusunun bir cevabı da yok, karşılığı da...

Az önce verdiğim örnek üzerinden devam edersek, ha Batasuna ha HDP! Hatta, HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi, siyasi kolu gibi davrandığına itirazı olan tek kişi var mı? HDP, terör örgütünün eylemlerini lanetlemek bir yana, terör örgütü bile kabul etmediğini en küçük üyesinden eş genel başkanlarına kadar ilan etmiyor mu?

Devletin aradığı teröristleri, seçilmiş milletvekilleri dokunulmazlıklarına güvenerek kendi özel araçlarında güvenlik güçlerinden kaçırırken suçüstü olmadılar mı? Demokrasiyi ağzından düşürmeyenlere sormak isterim: Terör örgütü PKK'ya destek olmak, demokrasinin gereği midir?

Özetle; teröre bulaşan, teröre ve teröriste dolaylı ve doğrudan destek veren, bu ülkenin insanının canına, malına, özgürlüğüne kasteden her kim veya kimler varsa, yasalarımıza, Anayasa'mıza ve evrensel bütün hukuk kurallarına göre suç işlemiş sayılır. Ve bu suçu işleyen herkes ve her kurum, yasalarda tarif edildiği gibi cezasını çeker.