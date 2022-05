ŞEBNEM BURSALI

Büyük Atatürk'ün "Mevzubahis olan vatansa gerisi teferruattır" sözü bir süredir daha da anlam kazanmış durumda. Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan kuşatmak isteyenlerin, diplomatik ve ekonomik yaptırımlar işe yaramayınca aparatları eliyle topla, tüfekle, tankla kuşatmayı gerçekleştirmek isteyenlerin hevesi her seferinde kursağında kaldı kalmasına ama motivasyonları hâlâ bitmedi.

Kişilikli dış politika, diklenmeden dik duran ama gerektiğinde dikliğini de dişini de gösteren diplomasisiyle Türkiye artık devler liginden hiçbir yere gitmeyeceğini gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken bütün ülkelerin aksine her iki tarafın liderleriyle görüşebilen, bir denge politikasıyla savaşı sona erdirmek için aracı olan Türkiye'nin önemini dünden daha iyi anladı başta Avrupa ve ABD. Ama yine de yapacaklarından geri durmadıklarını her fırsatta gösteriyorlar.

İsveç ve Finlandiya'nın tam da bu ortamda NATO'ya üyelik başvurusuna yönelik Türkiye'nin bakışını bizzat Başkan Erdoğan açıkladı. Bu ülkelerin üyeliği dünya barışına hizmet etmek bir yana MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de ifadesiyle "Batı tarafından yürütülen bir savaşın test sürüşü"dür.

Ukrayna ile ilgili süreç bir çözüme kavuşmadan NATO'nun genişlemesi yönünde atılacak her adım, var olan hassas dengeleri daha da sarsmaktan ve Rusya'yı provoke etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Kaldı ki bunu talep eden her iki ülkenin de Türkiye'nin sınırlarının içinde ya da dışındaki güvenlik ve terör politikalarının tam tersi bir tutum izlemeleri, PKK, FETÖ dahil bütün terör örgütlerine kucak açmaları ve bu politikalarından henüz geri adım atmamaları, Türkiye'nin karşı duruşunda ne kadar haklı olduğunun bir göstergesidir.

Ekim 2020'de İsveçli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısı sırasında İsveçli bakanın "Türkiye'yi, Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz!" ifadesine çok sert tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevabı hâlâ hafızalardaki yerini koruyor: "Siz kimden aldığınız talimatla uyarıyorsunuz bizi? PKK veya Suriye, İsveç veya Avrupa'ya böyle bir yetki mi verdi? Türkiye'yi İdlib veya DEAŞ'tan temizlediği yerlerden de çıkması için uyarabiliyor musunuz? Tabii ki hayır. Çünkü Türkiye buralardan çekildiğinde 3 milyon mülteci sınır dışına çıkacak ve oradan Avrupa ülkelerine gelecek. Bunu istemezsiniz değil mi? PKK da, YPG de, PYD de teröristtir. Haksız yere dayanışma sizi kör eder."

İsveç o gün ne ise bugün de aynı. Dün terörist demediğine bugün de demediği gibi, desteklediği teröristlere hâlâ sahip çıkıyor. Siz bakmayın İP yönetiminin "İki ülkenin NATO üyeliğinin rehin alınması, diplomatik açıdan hesabı doğru yapılmamış sağlıksız bir yaklaşımdır" dediğine.

Türkiye'nin ne güvenliği pazarlık konusu yapılır ne de bize ayar vermeye çalışanlara alttan alan politikalarla eyvallah edilir. Büyük Atatürk'ün onurlu dış politika hedefinin izinde ve mevzubahis vatan olduğunda gerisinin teferruat kaldığı her yol doğrudur.