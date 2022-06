ŞEBNEM BURSALI

Başkan Erdoğan'ın, "100 yılda yapılacakları 20 yıla sığdırdık" sözünün en fazla karşılık bulduğu başlıklardan biri de çevre ve imar konularında yapılanlar olduğu konusunda pek çoğumuz hemfikirizdir sanırım. Konunun uygulayıcısı konumundaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile dün sabah Çevre Haftası etkinliği çerçevesinde yapılanları konuşmak üzere bir araya geldiğimizde iki saati aşkın süre gerçekleştirilen faaliyetleri dinlerken bir kez daha fark ettik bunu.

Haber sayfamızda okuyacağınız için yapılanları tekrar etmek yerine, Bakan Kurum'un bakanlığın ve hükümetin çevreyle ilgili yapılanları destekleme noktasında son derece geride duran ama özellikle 3-5 ağacı bahane edip Gezi olaylarını başlatan sözde çevrecilerin neden suskun kaldığı konusundaki haklı sitemini paylaştığımı söylemek isterim.

Hafta sonunda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 145 bin 300 fidan dikim törenini görmezden gelen, bu alanın imarakonuta katiyetle açılmayacağı sözlerini ısrarla duymazdan gelip olmayan yapılaşmalardan bahseden sözde çevreci Gezicilerin ne yapmak istedikleri çok açık. Ama açık ve aleni olan tek gerçek aslında belli: Doğayı koruyarak kalkınma bilinci ve bu konuda da sözde değil özde samimiyetle bu adımların atıldığıdır.

***



DÜNYA ORTAK EVİMİZ...

Bugün, dünyanın gelecek yüzyılı için de referans olabilecek ve çevre konusundaki farkındalığın artırılmasında çok önemli gördüğüm bir kitabın tanıtımı var Ankara'da. Dünyada çevre konusunun siyaset üstü olduğunun en güzel örneklerden biri olan kitabın ismi, "Dünya Ortak Evimiz."

Toplumun her kesiminden çevre gönüllüsü TEMA, TURMEPA, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), UNDP Temsilcisi, BM Habitat Başkanı, İklim Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve ilgili akademisyenlerin de olduğu konunun uzmanı 28 yerli ve yabancı kişinin görüşlerini buluşturan bir eser ortaya konmuş.

Yıllardır çevre ve sıfır atık konusunu himaye eden, bu alanda UNDP, Habitat gibi dünyanın en prestijli ödüllerini alan tek first lady olan Emine Erdoğan, kişisel çevrecilik hikâyesini kitabın "Ağacın Hikâyesi Böyle Bitmesin" bölümünde ilk kez aktarmış. Kitabın tanıtımı bugün "milletin evi"nde iklim elçisi gençlerin de katılımıyla yapılacak.

Çevre konusuna dertlenen tek lider eşi olarak Emine Erdoğan'ın himayelerinde ortaya konulan kitap, yerli- yabancı toplumun her kesiminden uzmanı buluşturması, çevre konusunda ayrışılmaması, tam aksine hiçbir ayrım gözetmeksizin aynı hedefte buluşulması gerektiğine de işaret ediyor. Ayrıca, kitabın satışından elde edilecek gelirin yanan ormanların yeşillendirilmesinde kullanılacak olmasının çok önemli bir mesajı daha var.

Ortaya çıkan eserin sadece Türkiye'de değil, dünyada da okunması ve referans belge kabulü için sadece Türkçe değil, İngilizce başta olmak üzere diğer dillerde de bastırılarak dünya liderlerine, eşlerine ve konuyla ilgili her kurum ve özel şirketlere de temininin sağlanmasıyla daha geniş kitlelere ulaşmasının çok önemli katkı sağlayacağı da bir gerçek.