ŞEBNEM BURSALI

Rusya- Ukrayna Savaşı'yla Rus oligarklar, uluslararası yaptırımların hedefine konuldular. AB ülkelerinin ağır ekonomik yaptırımlar uyguladığı Rus oligarkların şu güne kadar yaklaşık 30 milyar dolarlık mal varlıklarının dondurulduğu varsayılıyor. Keza, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi de dondurulmuş durumda.

Rusya'nın önde gelen zenginlerinin bu ülkelerdeki varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı, bu kişilerin gözünü ve rotasını Türkiye'ye çevirmesine sebep oldu. Roman Abramoviç, Oleg Deripaska gibi milyarder işadamları, yüzlerce milyon dolarlık ultra lüks yatlarını Bodrum kıyılarında tutuyorlar aylardır.

Ukrayna Savaşı'nın en başından bu yana denge politikası yürüten Türkiye ve Başkan Erdoğan, her iki ülke liderinin görüştüğü tek devlet başkanı olmasının yanı sıra, bu ülkelerle diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Yasal olduğu sürece oligarklardan bile Rus fonlarının akışını durdurmayacağını açıklayan hükümet, aynı zamanda Rusya ve Ukrayna'yı masaya oturtup müzakerenin yolunu açıyor ve belki de savaşın bitmesi adına en önemli adımları atıyor.

Rus zenginlere uygulanan yaptırımlar sebebiyle Türk sularında aylardır bulunan ultra lüks yatlar, tatil için kısa bir süre bulunduğum Bodrum'da en çok konuşulan konulardan birisi idi. Zaten Göcek, Türkbükü, Cennet Koyu sularında bulunan bu yatları Bodrum'un her yerinden görmek mümkün. İşin hem ilginç hem de güzel yanı, bu yatların Bodrum ekonomisine ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine kazandırdıklarının küçük esnaftan işinsanlarına kadar herkesi memnun etmesi.

Mayıs ayının ortalarından bu yana Türk sularında bulunan bu yatların ne getirisi olduğunu, işin uzmanıyla konuştum. Sektörün duayenlerinden Begüm Yatçılık CEO'su Begüm Doğulu, 25 yıllık tecrübesiyle bu konuyu hem yakından takip ediyor hem de doğrudan yahut dolaylı üzerine ne düşüyorsa yapıyor.

50 ila 136 metre uzunluğundaki yaklaşık 60 ultra lüks Rus yatının, aylık ortalama 150 bin euroluk harcama yaptığını söyleyen Doğulu, işin bununla da kalmadığını altını çiziyor. Her yatta sürekli olarak 50 mürettebatın bulunduğu, misafirlerle birlikte bu sayının 70'e kadar çıkması da cabası.

Kaliteli alışveriş yapan ve ürün tüketen bu grubun kullandığı elektrik, su, yiyecekiçecek ve yakıt da elbette Bodrum'dan temin ediliyor. Begüm Hanım ile konuşurken, daha uzun süre burada kalacakları belli olan Rus işinsanlarının, teknelerine Türk bayrağı çekme talepleri olduğunu hatırlatıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini şöyle anlattı Begüm Doğulu:

"Türk bayrağı taktıkları andan itibaren teknede çalışacak mürettebatın en az yüzde 51'inin Türk olması gerekecek. İstihdama katkısı olacak ilk etapta. Yine, Türkiye'de şirket kurup kurumlar vergisi ödeyeceklerini de hesaba katarsak ekonomik getiri artacak. Bütün bunların ötesinde, Türk filosuna dahil olacak bu boyutta lüks tekneler sayesinde Türk denizcilik ve yatçılığı değerlenecek ve Türk denizciliğine katma değer katacak. Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları tarafından yürütülen bu süreçte, mevzuatta ne tür değişiklik yapılacağı belirlenecek."

Özetle, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Başkan Erdoğan'ın denge politikasının, dünya barışı için yaptığı katkı kadar Türk ekonomisine kazandırdıkları da görmezden gelinecek gibi değil.