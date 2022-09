ŞEBNEM BURSALI

Milli bayramların bende yarattığı coşku, şu yaşımda hâlâ çok büyüktür, hatta her geçen sene daha da artıyor. Resmi tatil dolayısıyla herkesin izinli olduğu bu günler, mesleğim gereği benim sadece çalıştığım değil, en yoğun olduğum günlerdir. Ankara'da devletin en yüksek makamının ev sahipliğinde düzenlenen bayram davetleri de en sevdiğim davetlerdir.

Bayram heyecanıyla her anını yaşadığım resepsiyonların sonuncusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı için gittiğim "Milletin Evi"nde yapıldı. Şimdi zerre abartı olmadan şunu söyleyebilirim ki; 29 yılı bulan meslek hayatımda en özel, en coşkulu şekilde kutlanan Türk'ün bu büyük bayramını, böylesine özel bir geceyi yerinde izlediğim için şükrettim.

Ev sahibi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada işaret ettiği her detay, her tarih, her mesaj bu topraklar üzerinde yaşayanların ortak duygusunu yansıtıyordu. Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan şanlı Türk tarihine, F-35 için ABD'ye ve Ege'de olupbiten ile ilgili şımarık Yunan'a kafa tutan konuşmasıyla Erdoğan, "dosta güven, düşmana korku" salan meydan okumasını sadece 85 milyon adına değil, "Büyük Türkiye"ye umut bağlayan tüm mazlumlar adına yaptı.



MEHTER MARŞI'NDAN YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA'YA

Şimdi bu çok özel gecenin bizzat tanığı olan bizleri Külliye'de, milyonları da ekran başında ve sosyal medyada duygudan duyguya geçiren, Büyük Zafer'in 100. yılına yakışır kutlamaya gelelim. 913 sanatçıyla dünyanın en büyük sanat olayına tanıklık etmek bir yana, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Deniz Kuvvetleri Bandosu'na, MSB ve Tarihi Mehteran Birliği'nden Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'na kadar hepimizin içini titreten marşlar ve türkülerin her biri özenle seçilmişti.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayıp "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" marşıyla devam eden, "Mehter Marşı"yla da sona eren gecede, sanatçı Gülay'ın "Çanakkale Türküsü" ve yine Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen 250 bin asker için yazılan "Hey On Beşli" türkülerini okurken başta Başkan Erdoğan olmak üzere herkesin gözlerinin dolması, sanatçı ve eser seçimindeki isabet açısından çok kıymetliydi.

Azerbaycan, Libya, Somali, Bosna ve Katar'da görevli TSK komutanlarıyla canlı bağlantı yaparak onların da bayramlarını kutlamak ve kahraman askerlerimize moral vermek artık Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos resepsiyonlarının klasik ritüellerinden oldu. Ama bir ilk vardı ki çok kıymetliydi: "Milli Mücadele'de görev almış komutanlar ve kahramanların torun ve akrabalarının da davet edildiği 30 Ağustos, bayramın büyüklüğünü tamamlayan bir vefa gibiydi."

Biraz duygu yüklü bir yazı gibi gelebilir ama bu vatanın evladı, bu ataların torunu olmaktan bir kez daha gurur duyduğum ve Türklüğümü bu denli güzel yaşattığı için başta Başkan Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese gönül dolusu teşekkür ederim.