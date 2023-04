ŞEBNEM BURSALI

Küresel güç dengelerini değiştiren ve belirleyen Türkiye, son 21 yılın siyasetinin sonucudur.. 2002 öncesinde 5 büyüklerin hazırladığı masada onların belirlediği yere oturan ya da oturamayan Türkiye'den, masayı kendi kuran, kimin o masaya oturup oturmayacağı kadar, kimin nerede oturacağına karar veren bir Türkiye var artık. Daha yaşanılır, daha adil bir dünya için, küresel düzenin yazıldığı platformda herkesin gözünün içine baka baka "Dünya 5'ten büyüktür" diyen ve bebek katillerine, İslam düşmanlarına "One minute" diye haykıran bir Türkiye var artık. Bir yanıyla herşeyi yıkan bir aktivist etkisinde, bir yanıyla da hangi devletten, hangi milletten, hangi dinden ve hangi dilden olursa olsun insani değerlere sonuna kadar sahip çıkan baba merhametinde bir Türkiye var artık.

"Hırsız eğer evin içindeyse kapıyı kilitlemek neye yarar" diye bir söz vardır. 100 yıllık Cumhuriyet ile hesaplaşmaya yemin edenlerin bir araya geldiği blok karşısında, Cumhuriyete, bayrağa, tam bağımsız devletimize, yüzde yüz yerli ve milli bir düstur ile yemin etmiş, baş koymuş bir blok var. Yine bütün kazanımları bir bir yok edeceğine dair bilenmiş, Türk ve Müslümanlık düşmanı ne kadar ülke ve güç odağı varsa onunla işbirliği yaptığını saklamayan ve yakıp yıkmaya yeminli bir blok karşısında,

100 yıllık Cumhuriyete bin yıllık daha eser kazandırıp değer katan, yeni yüzyılı da Türkiye Yüzyılı ilan edip asırlık hamleleri, eser ve hizmet siyasetiyle taçlandırıp hayalleri gerçeğe dönüştürmeye yeminli bir blok var

Türkiye Yüzyılı açıkça yeni bir Kızılelmadır...Türk modernleşmesini devrimci atılımlarla taçlandıran bir anlayışın hakim olduğu, yükselen Türkiye'nin hikayesini yazan bir dünya lideri ve arkasında yıkılmaz bir kale gibi duran Cumhur İttifakı, Büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet hedefine tam bağımsızlık yeminiyle yürüyen bir Türkiye'nin adıdır Kızılelma... Bölgesinde öncü ve lider, dünyanın her yerine demokrasi, kalkınma, barış, refah götürecek bir devrimin de adıdır Kızılelma. İşte tüm bu saiklerle Cumhuriyetin tüm kazanımlarına sahip çıkıp, hizmet ve eserlerle taçlandırmanın, dönüşümün, yeniden doğuşun, milli ve manevi değerlerle Büyük Türkiye hayali kuranlarla küresel vesâyetçilerin sözcüsü, temsilcisi ve uygulayıcısı olanların, terör örgütlerinin gönüllü elçisi olmakta yarışanların ve tam bağımsız Türkiye ve Cumhuriyet ile hesaplaşma yemini edenlerin yarışacağı bir dönüm noktası olacak 14 Mayıs seçimleri.



VEDA...

30 yıldır Ankara siyasetini izleyen, yazan, konuşan, yorumlayan bir gazeteci olarak 90'ların vesayet odaklarının etkisi, tesiri, esiri olmuş Türkiye'sinden 2002 sonrası küresel bir güç haline dönüşen 'Büyük ve Güçlü Türkiye'sine nasıl geldiğimize bizzat tanıklık ettim bugüne kadar. Bugünden itibaren de, dünya lideri Başkan Erdoğan ve AK Parti kadroları ile birlikte İzmir milletvekili adayı olarak onurla, şerefle, büyük bir heyecan ve hevesle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek süreçte masanın diğer tarafında olmaya hazırlandığımı siz değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum.

Bu vesileyle 1994 yılında girdiğim SABAH-ATV-Yeni Asır ve Turkuvaz Medya ailesine , beni hiç yalnız bırakmayan siz değerli okurlarıma gazeteci kimliğimle veda ediyorum. Ama bu bir ayrılık değil, aynı yolda çok çalışmaya, hep çalışmaya devam ederek başka bir kulvarda kendimi yine önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum. En özel teşekkürüm, bugüne kadar hep desteğini ve iyiliğini gördüğüm, insani ve mesleki açıdan bana çok şey katan, 15 yıldır omuz omuza Türkiye'nin iyi-kötü her dönemecinde tecrübesi, yerli ve milli ve sarsılmaz duruşuyla hep örnek olan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'adır. Bugüne kadar yorulmadan, vazgeçmeden, sadece emeğiyle değil tüm yüreğiyle birlikte mesai yaptığımız yol arkadaşlarıma da müteşekkirim.

Rahmetli annem ve rahmetli babamın doğru, dürüst, önce insan olma düsturunu hiç unutmadan, bana güvenen ve bu kutlu sorumluluğu veren Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sn. Erdoğan'a ve ailem başta olmak üzere tüm dostlarıma, yüzyüze tanışmasak da gönüllerde kurduğumuz köprü ile her daim beni destekleyen, besleyen okur, izleyici ve yarenlerime de müteşekkirim. Bu tarihi dönemeçte sevgili İzmirlilerin sesi, soluğu, temsilcilerinden birisi olmak üzere şimdi de kendilerine emanetim. Başkan Erdoğan liderliğinde, Cumhur Ittifakı'nın gücüyle ve milletimizle Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yazmak için, "Yarın değil, hemen şimdi" diyoruz.

Durmak yok yola devam.