Kaş şeklini değiştirmenin doğru adımları

Son yıllarda kaş bakımı hem kadınlar, hem erkekler için son derece önemli hale geldi. Dünyanın farklı şehirlerinden saç ekimi gibi kaş ekimi için de birçok insan Türkiye’ye geliyor. Gözlerimizi korumak gibi bir görevi de olan kaş, yüzün en önemli tamamlayıcısıdır. Bu nedenle yapılan her işlem için iyi düşünülmesi gerekiyor

Bana gelen e-maillerde ve mesajlarda en sık sorulan soruların başında "Saç dökülmesi için tedavi yöntemleri hangileri ve kaş ekimi nasıl olur?" geliyor. O yüzden bugünkü köşeyi kaş ekimine ayırdım. Saç dökülmesi tedavi yöntemlerini ise daha sonra ele alacağız.



KAŞ EKİMİ KİMLERE YAPILIR?

Bazen kaşın güzel olması için verilen uğraşlar uzun süreli pişmanlıklara neden olabiliyor. Özellikle yüzde yapılan uygulamalarda sık sık buna şahit oluyoruz. Çok sık kaş almaktan, hatalı microblading işlemleri yapmaktan ve sildirmekten kaynaklı sorunlar zamanla kaş ekimi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Kaşlar yüz şeklini ve ifadeyi tamamen değiştirir. Kaşa uygulanan işlemler, sadece estetik kaygıyla yapılmaz, kaşımızın aynı zamanda gözlerimizi korumak gibi bir görevi de vardır. Kaş ekimini hem erkekler, hem de kadınlar tercih etmektedir. Kaş ekimi için öncelikle kaş ekilecek bölgenin kaşa ihtiyacı olması gerekir. Günümüzde birçok kadının tercihi, kaş kontörü ya da kaş ekimi ile eksik ya da seyrek olan kaşlarını tamamlamaktır.



KAŞ KONTÖRÜ NASIL OLUR?



Kaş kontörü yapılıp memnun kalmayarak lazer ya da başka kimyasal ilaçlarla silindiğinde deriye oldukça hasar verir. Aynı kaşa defalarca uygulanan kontür işlemleri sebebiyle o bölgeye yapılan kaş ekimi işlemi istenilen başarıya ulaşamayabilir. Ancak farklı sebeplerle kaşları dökülen insanlar, ilk olarak kaş ekimi yaptırdığında kalıcı çözüme ulaşmış olur. Kontür yaparken derinin içine bırakılan boyalar zamanla renk değiştirip dağılabilir. Dolayısıyla bu uygulamanın hem kaliteli ürünlerle, hem de alanında uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Kaş uygulamaları için işlem yapılacak yerin araştırılması da faydalı olacaktır.



DÖKÜLMÜŞ KAŞLAR



Öncelikle uzman bir kişiyle kaşa yapılacak işlem belirlenmelidir. Botox veya kaş asma gibi yöntemler kaşların şeklini değiştiren uygulamaların başında geliyor. Kaşların şeklinden memnun olmayanlar toparlayabilir, ancak dökülmüş kaşlar için bu yeterli değildir. Öncelikle kaşların döküldüğü alana yoğun kaş görüntüsünü vermek gerekir.



YOĞUN KAŞ GÖRÜNTÜSÜ



Yoğun kaş görüntüsü için kaş ekimi ve micropigmentasyon olmak üzere kullanılan iki yöntem vardır. Kaş ekimi tıpkı saç ekimi gibi lokal anestezi ile yapılan bir işlemdir ve ense bölgesindeki saç kökleri donör olarak kullanılır. Bu kalıcı yöntemi ünlülerinde tercih ettiğini sık sık duyuyoruz. Kaşlarımız yüzümüzün hatlarını belirler. Belli bir ölçüsü vardır yani göz çevremiz ve burun kenarlarımız dikkate alınarak ölçüm yapıldığında kaşlarımızın uç kısımlarının bulunması gereken yer belli bir ölçüde estetik kuraldır.



DOĞAL VE KALIN KAŞLAR MODA



Her insanın kaş şekli kendine hastır. Bir Japon ile bir Fransız'ın kaş yapısı birbirine benzemediği gibi, aynı milletten olan kişilerin de kaşları birbirine benzemez. Dolayısıyla "Her millete, her yüz şekline şu kaş uygundur" diyemeyiz. Seneler önce çok moda diye incecik alınan kaşlar, yıllar sonra moda değiştiğinde pişmanlık yarattı çünkü kalın bir kaşı inceltebiliriz ama ince bir kaşı kalınlaştırmak hiç kolay değil. Bu noktada bazen kaş uygulamaları son çare olabiliyor. Son yıllarda doğal görünen kaşlar ya da daha kalın kaşlar tercih ediliyor. Bu durum kaş ekimine olan ilgiyi de artırdı.



YÜZ ŞEKLİNE GÖRE DOĞRU KAŞ MODELLERİ



En güzel kaş modeli elbette kişinin yüzüne yakışan modeldir. Bu nedenle öncelikle seçilen kaş tipinin yüze uygunluğu tartılmalıdır.

Uzun yüz hatlarına sahipseniz düz ve kavissiz bir kaş modeli seçmek sizi daha güzel gösterecektir. Kaşların kenarları doğal bırakılmalıdır.

Kare hatlara sahipseniz yuvarlak ve kavisli kaşları tercih edebilirsiniz. Çok kalın olmayan ve abartılı olmayan kavisler de kullanılabilir.

Oval yüz hatlarına sahipseniz yüzde doğal görünümü bozmayan klasik kaş tipi tercih edilmelidir. Tamamen düz ya da çok kavisli kaşlar, doğal olmayan ya da yorgun görünen bir yüz ifadesine neden olabilir.



KAŞ UZATAN YAĞLAR



KAŞ bakımında doğal yağlardan faydalanmak mümkün. İçeriğinde vitamin ve protein bulunduran doğal yağlar, bir uzmandan tavsiye alınarak kullanılabilir. E ve A vitamini içeren besinler de tüketilebilir.

Zeytinyağı

Badem yağı

Argan yağı

Biberiye yağı

Hint yağı

Hindistan cevizi yağı