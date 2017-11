Sonunda iPhone X vitrine çıkıyor

Apple Store önünde kuyruklara iPhone X ile yeniden şahit olmaya başladık. Türkiye’de satış tarihi ise 24 Kasım olarak açıklandı

Yaklaşık 2 ay önce Apple'ın yeni kampüsünde tanıştığımız en çok dikkat çeken ürün iPhone X sonunda Türkiye'de de 24 Kasım tarihinde satışa sunuluyor. iPhone 8 Plus piyasaya çıktığında biraz da iPhone X'un gölgesinde kalmıştı. Kutusundan çıkarıp baktığınızda gerçek çarpıcı ilk fark telefonun boyutu. 5.8 inç ekrana sahip iPhone X, aslında 5.5 ekrana sahip iPhone 8 Plus'tan daha küçük gövdeye sahip. Hatta iPhone 8 ile neredeyse aynı boyutlarda. Yani avucunuzda, cebinizde ve çantanızda daha az yer kaplayacak.

Çünkü çerçeve artık neredeyse yok denecek kadar az. Adını söylerken pek çok kişi "ayfon iks" şeklinde okuyor. Oysa tersine Apple, iPhone X'u (iPhone ten yani Türkçe ayfon on) diye okunmasını istiyor. iPhone X işareti roma rakamıyla 10 rakamını temsil ediyor. İlk kez 2007 yılında çıkan telefonun 10'un yılına ithaf edildiği için X işaretini rakam olarak okunuyor. Alışmak kolay değil. Elimde gören pek çok kişi iPone X diyor.



ÇİZGİDEN TUT YUKARI İT

Ana ekran (Home) tuşu kaldırılmasına alışmak umduğumdan daha kolay. Dikkat çeken OLED ekranlı telefonda bir uygulama açtığınızda altında minik ince bir çizgi beliriyor. Bu çizgiye dokunup yukarı doğru ittirince yeniden ana ekrana dönüyorsunuz. Gerçekten her uygulamayı açıp ana ekrana dönerken kusursuz çalıştığını gördüm.

Henüz kısa bir kullanım deneyimine sahip olduğumdan pil durumu ile ilgili bir şey şu an söylemek zor. Ancak bir veya 2 hafta tüm uygulamaları kurup deneyimledikten sonra bu konuyla ilgili fikrimi söyleyebilirim. Ancak arkadaki cam yüzey iPhone 8 Plus'ta olduğu gibi kablosuz şarj özelliğini kullanmanızı sağlıyor. Üstelik kablosuz şarj konusunda mevcut standartları destekliyor.



ÖN KAMERADA PORTRE TADI

Yeni iPhone X, telefonunuzun kilidini yüz tanıma (Face ID) teknolojisiyle kimliğinizi doğruluyor ve kilidi açıyor. A11 Bionik çip kullanan iPhone X'un tamamen cam ön ve arka yüzeyi, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki farklı rengi bulunuyor. Face ID teknolojisine olanak veren TrueDepth kamera, alan derinliği efektli harika selfie'ler için ön kameraya Portre modunu getiriyor ve 50'den fazla farklı yüz kası hareketini kaydedip analiz ederek emoji'lere yepyeni ve eğlenceli bir şekilde hayat veren Animoji özelliğini sunuyor.







"TAMAMEN DUYGUSAL" ÜCRETLİ İŞBİRLİĞİ ETİKETİ

Dijital dünyada markalarla yapılan işbirliği artık Instagram ekranında "ücretli işbirliği" kapsamında değerlendirilecek. Daha şeffaf işbirliğini hedefleyen Instagram, "markalı içerik aracını" Türkiye'nin de aralarında bulunduğu daha fazla ülkede kullanıma sunduğunu açıkladı. Artık "marka adı ile ücretli işbirliği" etiketi, İstatistikler'e erişimi olan tüm Instagram hesapları tarafından kullanılabilecek. Markalı içerik aracı, içerik üreticilerine değerli istatistikler sunacak.







BULUTA ÇIK İŞİNİ GÜVENLE YAP

Adını daha çok Windows İşletim sistemi ve Office uygulamasıyla duymaya alıştığımız Microsoft, bulut teknolojisiyle gündemde kalmayı istiyor. Microsoft adını bulut teknolojisi ile eş değer görmeye başladık. Araştırma şirjeti IDC'ye göre, dünya çapında bulut bilişim harcamaları, 2017 yılında yüzde 18 artarak 44 milyar doları aşarken, geleneksel BT yatırımları yüzde 3 düşecek.



SİBER KORUMA

Gartner'ın 2020 tahminlerine göre artık bulut bilişime erişimi olmayan şirketler internete erişimi olmayan şirketlerle eşdeğer olacak. Bu kapsamda KOBİ'lerin teknolojiyi kullanması ve bulut bilişime geçmesi çok önemli. Yapılan araştırmalara göre siber saldırıların yüzde 43'ü küçük işletmeleri hedefliyor. İşte Microsoft 365 Business bu tarz siber saldırılar için koruma sağlıyor. Küçük işletmeler için de Microsoft 365 Business paketini öne çıkarıyor. Word, Excel, PowerPoint gibi Office uygulamalarını Office 365 adıyla kullanıma sunuyor. Yine e-posta kullanımı için Outlook, müşteri ve çalışma arkadaşlarıyla dosya paylaşımı yapmak için SharePoint ve OneDrive gibi uygulamalarını aynı pakette topluyor. Yine aynı pakete dahil Skype Kurumsal, toplantıları sanki yüz yüze gibi görüntülü yapmayı, anlık sohbetlerle işleri hızlıca halledebilmeyi, her yerden birlikte çalışabilme imkanı sağlıyor. Microsoft 365 Business ile şirket çalışanları ekip arkadaşları ya da şirket dışından kişilerle birlikte belge oluşturabiliyor, belgeleri paylaşabiliyor.