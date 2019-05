Galatasaray, daha birkaç ay öncesine kadar 8 puan gerideydi ve müthiş bir çıkış yakalayarak pek tabii ki buna Başakşehir'in anlamsız ve tuhaf kayıpları eklenince şampiyonluğu dün gece yakalayacak duruma getirdi ve çatır çatır aldı. Söylenecek hiçbir şey yok. Ne hakem ne kenar baskısı ne de başka bir şey... Üstelik ilk yarı Galatasaray çok kötü oynadı ve devreye yenik girdi. İlk yarıda Feghouli, Belhanda, Diagne, Onyekuru gibi sonucu her an değiştirebilecek isimler, hem tutuktu hem de adeta ayakları titriyordu. Hatta ilk yarıda Muslera'nın hatasında Bajic karşı karşıya kaçırmasa ya da 45. dakikada Kudryashov iyi vursa belki de maç bu devre bitmişti.

İkinci yarı Terim, doğru bir değişiklik yaptı. Organizasyon ve takımı ileri taşıma yönünde Donk'tan daha iyi olan Selçuk'u sahaya sürdü ve gol ikinci yarının başında Feghouli'nin kalitesiyle geldi. Önce kafayı vurdu, direkten döndü, sonra da röveşatayla golü kazandırdı. İşte bu dakikadan sonra zaten Emre'nin çıkışıyla dağılan Başakşehir, art arda goller yedi. İkisi VAR yardımıyla sayılmadı, sonuncusu yine bir defansif hatayla Onyekuru tarafından geldi. Bu şampiyonluk çok anlamlı. Çok fazla puan farkını kapata kapata geldiler. Ciddi cezalar yaşadılar, pes etmediler ve sonunda kazandılar.

Dün gecenin kahramanı böyle maçlar sonrası umumiyetle başrol oyuncusu olan hakemlerdir. Ama dedik ya dün gecenin kahramanı Cüneyt Çakır'dı. Harika ama tek kelimeyle kusursuz bir maç yönetti.

VAR yardımıyla birinci golü Diagne'nin elle oynaması nedeniyle, diğer golü de yine VAR yardımıyla ofsayt olduğu için iptal etti.

Haftalardır rezil olan Türk hakemliğinin dün gece iftihar yüzüydü.