İSKENDER GÜNEN

SORU 1

A Milli Takımımızın özellikle kale ve savunma hattı güçlü isimlerden oluşuyor. Bu kadro bizi 2022 Dünya Kupası'na götürmeye yeter mi?

Kale ve savunmada yetenekli oyunculara sahibiz. Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve de Gökhan Akkan… Her ne kadar Mert; son zamanlarda form düşüklüğü içerisinde olsa da Milli Takım performansı üst düzeyde bir isim. Uğurcan ve Altay her geçen gün kendilerini üst düzeye çıkaran iki başarılı kaleci. Yani kalede bir sorunumuz yok. Savunmada sağ kenar ve de stoperde alternatifli bir kadromuz var. Uzun yıllardan sonra ilk kez savunmanın ortasında alternatifi bol isimler mevcut. Bir de bu oyuncuların yurt dışında oynadıklarını göz önüne getirdiğimizde hem çok genç hem de deneyimli olmaları bizim için büyük bir avantaj teşkil ediyor.



SORU 2

Bugün İstanbul'da Hollanda'yı yenip gruba 3 puanla başlar mıyız?

Hollanda ile en son 2016'da 3-0 galip geldiğimiz ve de 1-1 beraberlikle sonuçlanan iki maçımız oldu. Ama aradan geçen yıllarda Hollanda'nın yeniden bir yapılanma içerisinde olduğunu gördük. Şu an 2016'ya göre çok daha organize ve de üretken yapıda bir takım var. Böyle bir takıma karşı kendi sahamızda alacağımız 3 puan bize büyük bir öz güven sağlar. Fakat pandemi koşullarından dolayı taraftarımızın olmayışını da bir dezavantaj olarak görüyorum.



SORU 3

3 maçlık (Hollanda, Norveç, Letonya) periyotta kaç puan alırız?

Hollanda, ardından Norveç ve sonra Letonya… 3 maçta 7 puan çok iyi bir başlangıç olur. Çünkü Hollanda ve Norveç gibi grubun bizimle birlikte favori olarak gösterilen takımlarına karşı yapacağımız karşılaşmalar ve de alacağımız puanlar büyük önem taşımakta… Dünya Kupası'na direkt katılabilmek için birinci olma yolunda yukarıda belirttiğim gibi 7 puan, bundan sonraki mücadelelerde öz güveni yüksek bir yapıyla mücadele etmemizi kolaylaştıracaktır



SORU 4

Şenol Güneş'in tecrübesi ve 2002 ruhu, Dünya Kupası yolculuğunda bize nasıl yansır?

Artık Milli Takım'da bir istikrar yakalamak zorundayız. Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra Uluslar Ligi'nde hiç de bize yakışmayan sonuçlar aldık. Bugüne kadar Avrupa şampiyonalarında yer aldık ama Dünya Kupası'na 2002'den sonra bir türlü katılamadık. Bunun için şu an genç, deneyimli ve alternatifli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Şenol Güneş ile birlikte bu kez hayalimizi gerçeğe dönüştürebilmemiz mümkün. Grup maçlarını tek tek düşünerek başarısız sonuçlardan sonra karalar bağlamadan grupta yapacağımız son maça kadar Milli Takım ile birlikte olduğumuzun mesajlarını vermek çok daha sağlıklı bir düşünce olacaktır.