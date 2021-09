İSKENDER GÜNEN

“Sorunlarımız Hollanda ve Norveç’i farklı yendiğimiz maçlardan sonra da vardı. Ama biz hamasi nutuklarla kendimizi dev aynasında gördük. Ayrıca daha önce A Milli Takımd’a görev alanlar bedava mı çalışıyordu!”

Milli Takım'da eksik olan ne. 'Bizim Çocuklar' neden bu kadar verimsiz?

Bazı maçlar vardır ki 'Keşke yaşanmasaydı' dersiniz... Örneğin dünyanın en büyük takımlarından Brezilya, kendi sahasında Almanya'dan 7-1'lik tarihi bir hezimet almıştı. Brezilyalı futbolcuların bunu unutmaları mümkün değil. Tıpkı bizim Hollanda karşısında aldığımız 6-1'lik sonucu unutamayacağımız gibi. Öyle bir maç ki ilk 38 dakikada yenilen 3 gol ve ardından kırmızı karttan 10 kişi kalan bir Milli Takım. Oyuncuların bu süreçten mental olarak etkilenmemeleri olası değil. Hollanda oyun sistemi oturmuş, yüksek tempolu ve fizik güç olarak bizden çok daha üstün. Önce bir tespit yapmak gerekiyor. Bizim bir futbol kültürümüz var mı? Dün de yoktu, bugün de yok. Her şey günlük başarılara bağlı. Alınan başarısız sonuçlarda ise teknik adamlar ve oyuncular başrole çıkarılmakta. Başarıda ise pay almak isteyenlerin sıraya girdiği bir ülke burası. Yıllardır aynı filmi seyretmekten bir türlü bıkmadık. Sorunlarımız Hollanda ve Norveç'i farklı yendiğimiz maçlardan sonra da vardı. Ama hamasi nutuklarla kendimizi dev aynasında görme yanlışlığı içerisindeydik. Herkesin anımsaması gerekmekte; Avrupa Şampiyonası'na giderken yarı finalden hatta finalden söz edenler şampiyona bittikten sonra diğer takımların bizden çok daha farklı oldukları gerçeğiyle yüz yüze kaldı.



GÜNEŞ'TEN ÖNCEKİLER BEDAVA MI ÇALIŞIYORDU!



Hollanda yenilgisi sonrası büyük eleştiri alan ve 'bırakmalı' denilen Şenol Güneş istifa etmeli mi. Bu durumun tek sorumlusu o mu?

Şu an futbol kamuoyunda en fazla tartışılan isim Şenol Güneş... Çünkü bir günah keçisi gerekmekte. Aynı Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda 3.'lüğü getirme başarısı göstermesine rağmen o süreçte yaşananları da herkes bir kez daha gözden geçirmeli. Önce saç şekli gündeme geldi. Ardından kıyafetleri. Hatta neden Dünya Şampiyonu olmadı diye eleştirenler de çıktı! Şimdi ise geçen yıldan başlayarak sürekli aldığı rakamlar gündeme getirilmekte. Sanki daha önce A Milli Takım'da görev alanlar bedava mı çalışıyordu!



AVRUPA'YA GİDİYORLAR AMA SÜRE ALMIYORLAR



Bazı oyuncular kulüplerini düşünerek az mı performans ortaya koyuyor?

Bu iddia var.. Bu görüşe katılmam mümkün değil. Hepsi elinden geleni sahaya yansıtmaya çalışıyor. Ama en önemli eksileri; evet yurt dışında ülkemizi temsil ediyorlar. Avrupa'nın önemli takımlarının kadrolarında yer alıyorlar ancak yeterince süre sahada görev yapamıyorlar. Bu da performansları düşüren en büyük etken. Hollanda maçında oyuncu performanslarının hiç de istenilen düzeyde olmadığı bir gerçek. Örneğin, Kaan Ayhan kendi takımında bile oynamayan bir isim. Çağlar tam hazır değil. Merih her geçen gün eski kimliğinden uzak görüntüler vermekte. Okay ise kadroda olmayan bir futbolcu. Hollanda gibi oturmuş bir sistemi olan takıma karşı fazla bir şey yapma olanağımız yoktu.



FİZİK GÜCÜ YÜKSEK OLAN TEMPOLU OYUNCULAR ŞART



Bundan sonraki yol haritası ne olmalı?

Bundan sonra grupta kalan 4 maçımız var. Norveç karşılaşması en önemli viraj. Cezalı duruma düşen üç isimden Ozan Kabak ve Çağlar'ın oynamayacak olması bizim için dezavantaj. Çünkü bu maç bizim Dünya Kupası'na gidebilmemiz için mutlak kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele. Yeniden bir başlangıç yapmak gerekiyor. Bu oyuncuların büyük kısmı alınan sonuçlardan sonra büyük bir öz güven eksikliği içine girdi. Daha farklı, fizik gücü yüksek, tempolu oyuncularla bundan sonraki karşılaşmalara çıkmak daha akılcı olur diye düşünüyorum.