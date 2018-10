Fenerbahçe tarihinin belki de en önemli gelişmeleri hafta içinde yaşandı. Başkan Ali Koç tüm çıplaklığıyla kulüpte olup bitenleri birer birer açıkladı. Bundan sonra ne olacak hep beraber göreceğiz. Ama bir şey değişmeyecek… Fenerbahçe tarihi boyunca, Ali Koç döneminde yaşanan bu iddialar unutulmayacak. Sayın Başkan ekibiyle yönetime hazırlanırken, işin finans tarafı üzerinde fazlasıyla durmuş ama sahayı unutmuş. Çünkü takımın durumu ortada. Unutmuş derken şunu kastediyorum; eğer bir kulüpte bunca şey yaşanıyorsa ve bunları kontrol edecek, müdahale edecek kişi ya da kişiler yoksa o zaman başkan sıkıntı yaşar ve bunları anlatmak zorunda kalır. Kendisi de zaten hata yaptığını ifade etti. Ben Başkan'da şunu gördüm; ekibinde Samandıra'yı, takımı idare edecek bir isim yok. Comolli bu işi becerememiş, Cocu tamamen yabancı kalmış ve bu casusluk ile tarihe geçecek olaylar yaşanmış. Ali Koç'u dinledik... Şimdi karşı taraf kamuoyuna her şeyi açıklamalı. Çünkü zan altındalar... En başta da Aykut Kocaman... Çünkü bu ekip onun yardımcılarıydı.



GAZETELER İYİ Kİ VAR

Son zamanlarda sık sık şunu duyuyoruz: "Gazetecilik bitmiş, her şey sosyal medyada var" Hiç de öyle değil! Gazeteler iyi ki var. Yazılı medya iyi ki var..

Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri bütün medya yazdı. Ne oluyor, ne bitiyor Sayın Ali Koç söylemeden önce okuyucular bir kısmını öğrenmişti, öğrendiler!

Bakın hafta içinde SABAH Spor'da Gomis'in röportajı çıktı. Mehmet Özcan muhteşem bir iş yaptı. Bu iş televizyonlarda ve sosyal medyada çok konuşuldu, gündem oldu.

Yine 4 Eylül tarihinde SABAH Spor'un manşetinde "Pardon, Yanlış Hesaplamışım!" başlıklı haberde santrfor alamama nedeninin altında G.Saray'ın yanlış hesap yaptığını ortaya çıkarmıştık ve kulüp de bu haberi yalanlamıştı. Ama gördük ki bu işin sorumluları daha sonra Galatasaray tarafından işten çıkarıldı. G.Saray'ın UEFA ile olan sıkıntıları nedeniyle bu haber halen daha konuşuluyor. Biz yazmasaydık, sosyal medyada nerede bulacaktınız!

Cocu, antrenörlerin işine son verilmeden bir gün önce "Sizden çok memnunum, görev çerçevenizi daha da genişletmek istiyorum" demiş ve 24 saat sonra o hocaların işlerine son verilmişti. Bu haber de (7 Ekim) bu sayfalarda yer aldı. (22 Eylül) Cocu ile Comolli'nin sözleşmelerini madde madde yazdık. İnternet sitelerine çarşaf çarşaf galeri oldu. Bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Gazetecilik ve habercilik asla bitmez. Sosyal medyada insanlar duyduğunu yazar, bizler ise gerçekleri yazarız. Gazeteler, televizyonlar, radyolar, dergiler, bir künye altında çalışan haber siteleri medyadır. Her Twitter hesabı sahibi gazeteci değildir. Sosyal medyadaki 'medya' kelimesini bir daha sorgulamanın zamanı geldi de geçiyor bile.