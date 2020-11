UFEF artık bir markadır

Futbolun önemli aktörlerini ağırladığımız 3. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu, yine çok takip edilen ve kazanımlarıyla çok verimli bir organizasyon oldu.

Perşembe günü Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) üçüncüsünü düzenledik. Pandemi dönemi olması nedeniyle aldığımız sıkı önlemlerle panelistler ve sektörün önde gelen isimlerini SABAH Gazetesi'nin yeni binasında ağırladık. Türk futbolu adına yine verimli bir forum oldu. UFEF artık grubumuzun itibarlı ve ilgi gören, tüm medyanın da yakından takip ettiği bir organizasyon haline geldi.



ÇALIŞMAYA DEVAM

2.5 yılda başarılı bir yol kat ettik. Bu projenin fikir aşamasından başlayarak bir marka olmasında emeği olan aktörlerden biri olduğum için mutluyum. Seneye inşallah Koronavirüs'ün etkisini yitirmesiyle daha global boyutta bir etkinlik gerçekleştirerek UFEF'in alanında en başarılı uluslararası markalardan biri olması için çalışmaya devam edeceğiz.







İŞTE ZİRVENİN KISA ÖZETİ

Dün sayfalarımızda okudunuz ama ben de kendimce üçüncü zirvenin kısa bir özetini yapmak isterim. 1PANDEMI döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor özelinde kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntının boyutunun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Sadece üç kulüp için bile rakam yaklaşık 120 milyon Euro. 2ALDIĞI ücret her yenilgide tartışılan Şenol Güneş'in sözleşmesinin TL üzerinden olduğunu birinci ağızdan, TFF Başkanı'ndan öğrendik. 3ÜÇ kulüp, şartlar sağlanırsa Futbol Federasyonu'nun düşündüğü hükmen yenilgiye olumlu. 4FUTBOL ekonomisinin düzelmesinin bir numaralı şartının altyapıdan oyuncu yetiştirmek olduğu bir kez daha vurgulandı. Yani yetiştir, parlat, sat. 5KADINLAR futbol için çok önemli bir unsur. Sadece sahada değil tribünde olmaları kulüpler için önemli bir güç. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dediği gibi, kadın tribüne gelirse çocuk da gelir. Böylelikle taraftar sayısı artar, gelir çoğalır.







TEŞEKKÜRLER…

Bu organizasyonda bizi onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve değerli yöneticilerine, beni hiçbir zaman kırmayan, her organizasyonumuzda yanımızda olan A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e, rahatsızlığı nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren ve üç yıldır bizimle olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e, yoğun programına rağmen aramızda olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Beşiktaş'ın ekonomik sıkıntılarını çözmek için gece gündüz mücadele eden Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, telekonferansla bağlanan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na teşekkürü borç bilirim. Tabii forumumuzda değerli fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Lale Orta, Beşiktaş Kadın Futbol Takım Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek, Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, Fortuna Sittard Başkanı Özgür Işıtan Gün ile Westerlo Kulübü İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya'ya da katılımları için minnettarız.

Son söz.. Turkuvaz Medya yöneticilerine, moderatörlerimize, Reklam'a, Kurumsal İletişim ve A Spor ile her zaman yanımızda olan, desteğini esirgemeyen Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak'a teşekkür ederim. Dördüncüsünde buluşmak dileğiyle...