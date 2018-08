Yaz geldi, durmadan Antalya'dan Golf Turnuvaları haberleri geliyor. Golf turizminden milyarlar kazanmaya başladı Türkiye, ne güzel!.

O zaman buyrun size bir golf neşesi, bu pazar!.

Adam emekli olurken veda partisinde çalışma arkadaşları ona bir Golf takımı hediye etmişler.

Adam emekliliğinin ilk günü, takımlarını almış, kentin golf kulübüne gitmiş. Oradaki profesyonel hocayı bulmuş..

"Ben golf nedir bilmem, zerre anlamam.

Bana her şeyi en başından öğret" demiş.

Birlikte parkura girmişler. Hoca başlangıç noktasına topu koymuş.. Adama nasıl duracağını ve sopayı nasıl savuracağını göstermiş ve demiş ki..

"Şu 200 metre ilerde üzerinde bayrak olan direği görüyorsun değil mi?. Topa öyle vuracaksın ki, düşecek, yuvarlanacak ve o bayraklı direğin civarında duracak.." Bizim yeni meraklı, hocanın dediklerini yapmış.. Sopayı savurmuş, top uçmuş uçmuş, yeşile düşmüş. Yuvarlanmış, yuvarlanmış, bayraklı direğe 10 santim kala durmuş..

Birlikte yürüyüp topun başına gelmişler..

"Şimdi ne" demiş, emekli..

Golf sopasını ilk defa eline adam adamın bu muhteşem vuruşuyla dili tutulan Hoca cevap vermiş.. "To.. To.. Topu direğin işaretlediği deliğe sokman lazım.." "Harikasın" demiş öfkeyle, adam.. "Bunu bana şimdi mi söylüyorsun?."