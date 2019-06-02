Bana en çok sorulan sorudur, "Bu kadar konuyu nereden buluyorsun?."

Oysa yazamadıklarımı bilseniz, yazdıklarım, içimde kalanların yanında solda sıfır. Bu ülkede konu biter mi?. Bu yüzden en şaştıklarım da, bunca meraklı, okunası, tartışılası konu varken, ona buna söven yazılarla köşe dolduranlar.. Masa başında oturunca böylesi kolay oluyor zahir.. Millet de söveni okuyor zahir, seveni değil..

Neyse.. Tatil için masamı toplarken notlarıma daldım. Öyle birikmiş ki!. Öbür salıya eskir. O zaman, işte bir kaç satır, sayfaya sığdırabildiklerimden..

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