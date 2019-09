Ahmet Hakan "Ben onu bunu bilmem arkadaş" diyor. "Bu devirde ya doktor olacaksın, ya mühendis" demiş.

Gerekçesi..

Bu yıl Üniversite Yerleştirme'de, en çok Tıp ve Mühendislik Fakülteleri tercih edilmiş de..

O zaman, bil bakalım..

1945 yılında ilkokula başladığımda Babam "Mühendis ol" derdi. Annem "Doktor.." Liseyi bitirdiğim yıla dek ayni teraneyle 60'lara geldik.

Ahmet'in yazısının çıktığı gün, tesadüf 1975 tarihli bir şarkı vardı, TRT Müzik/ Hey Gidi Günler Hey'de..

Cici Kızlar "Kız istemek için ya doktor olacaksın, ya mühendis" diyorlardı, şarkılarında..

Yani Sevgili Ahmet Hakan kardeşim, "Bu devirde" değil..

Her devirde!.. Her ama her devirde..

"Ya doktor, ya mühendis!.