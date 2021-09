Şu anda elimdeki tablette UEFA resmi sitesi açık. Çarşamba gecesi Karadağ maçımızı oynarken de açıktı. UEFA'nın resmi yorumcusunun maçı öncesinden başlayarak dakika dakika anlatış ve yorumlarına bakıyordum..

Sonra bu yorumlardan bazılarını buraya, köşeme almaya karar verdim. Bir maç nasıl yazılır ve nasıl yorumlanır, belki ders çıkaran olur diye..

Ve tabii tarafsız bir gözlemcinin Türkiye ve maç hakkındaki görüşleri sizin için de ilginç olabilir, diye düşündüm..

İşte o adım adım, dakika dakika yazılan notlardan derlediklerim..

*

- Türkiye bu gece de bizi heyecanlandıracak mı acaba?. Avrupa elemelerinde oynadıkları üç maçta, altısı sadece Letonya maçında olmak üzere 15 gol seyretmiştik. O maçta önce 2-0 ve 3-1 öndeydiler. Sonra 3-3 berabere kaldılar.

(Aynen öyle oldu. Bu defa da 4 gol seyrettirdik izleyenlere, 2-0 önde iken 2-2 berabere kalarak.) - Karadağ, Norveç'e 1-0 yenildikten sonra Cebelitarık'a 4, Letonya'ya 2 gol atıp 6 puan toplarken, hem gol atmayı, hem puan toplamayı bildiğini gösterdi.

- Türk Koç Şenol Güneş'in alışılan 4-1-4-1 oyunu sürpriz değil. Sağ bek Müldür, sol bek oynuyor.

- Hızlı oyun ve bire birde başarısızlık, Türkiye'nin Euro 2020'de en büyük eksikleriydi. Uzun bir sakatlıktan dönen Cengiz Ünder, Marsilya'da harika bir sezon geçirdi. Bu sağ açık, fit olduğu zaman, kesinlikle fark yaratıyor.

- Gooool! Bu nasıl şut!. Roma'dan kiralanan Marsilyalı adam muhteşem!



Karadağ atağını kesen Cengiz, saha uzunluğunun yarısını geçti, sağdan içeriye döndü, bu sırada Kaptan Burak peşine taktığı Karadağlı stoperlerle ortayı boşalttı ve ona alan açtı. Cengiz 18'e girerken, muhteşem bir kavisli şutla harikulade bir gol attı. Kalecinin uçuşu topun uzak köşeden ağlara takılmasını önlemeye yetmedi. Cengiz'in onuncu milli golü, kafa sersemleticiydi.

- Burak takım arkadaşlarına yardım etmek için tekrar tekrar orta sahaya geliyor. Aldığı topları kanatlara açıyor. Burak buraya sadece gol atmak için gelmemiş. Bir kaptan böyle olmalı.

- Goool!. Türkiye göz kamaştıran bir gol daha attı. Her şey Yusuf'la başladı. Karadağ yarı sahasının ortasında bir top kesti. Rakip 18'e doğru uzattı. Zeki Çelik sağ açıkta Cengiz'i bulurken, Yusuf koşusuna devam etti. İlk golü atan Cengiz topu ortaya, Yusuf'un koşu yoluna kesti. O da çok sıkı ve şık bir şutla işi bitirdi. Türkiye coştu. Bir büyük gol daha.. Harikulade.

- Karadağ golü tam da ihtiyacı olduğu anda buldu. Oyun yeniden başladı denebilir. Bu Karadağ'ın, beklenmedik ölçüde nefes kesen ilk yarıdaki ikinci şutuydu. Maça tamamen hâkim ev sahipleri iki süper gol attıktan sonra, iki takımın bu elemelerdeki toplam 27. golü olarak geldi. İkinci yarıda da gol bekliyoruz artık.



- Devre arası tahmini: Türkiye hızlı oynadığı zaman daha kolay gol buluyor. Yavaşlayınca pozisyon bulmaları güçleşiyor. Ev sahibi ilk yarıda daha iyi olan taraftı. Çok rahat oynadılar.

Ama Karadağ da, rakip konsantrasyonunu kaybedince, sorun yaratacak bir takım olarak göründü.

- Bu ilk yarıda çok gördüğümüz bir sahne. Cengiz sık sık rakibin uzak sağında göründü. O kadar kanatta ve açıktaydı ki, ona atılan her top tehlike yaratıyordu. Türkiye ikinci yarıda da Cengiz'i sık sık bulacak mı, dersiniz?. Tabii.. Kesin!.

- Öbür kanatta da Kenan böyle boşa kaçıyor ve pas bekliyor. Ters kanatlara hızlı paslar, Türkiye'nin atacağı gollerin anahtarı olabilir.

- Pasları biraz kaliteli olsa, Karadağ şu sıralar bir şey yapacak gibi görünüyor.

Ama şu sıralar iyi pasları yok. (Dk. 60) - Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem, Kenan'ın yerine oyuna girdi. Büyük bir potansiyeli var. Hele oyunun son yarım saatinde nasıl tehlikeli bir futbolcu olduğunu hep gösterdi.

(Dk. 77) - İkinci yarıda görünüm denk. Karadağ son beş dakikadır çok daha fazla gole yakın görünmeye başladı yalnız. Son 10 dakika içinde bir gol, hatta fazlasını bulabilirler mi?.

- Karadağ maçın son topa dokunuşu denecek bir frikik golü kazandı.

- Türkiye 1 puan farkla gurup lideri kaldı. Karadağ da averaj farkıyla, hak ettiği üçüncülüğünü korudu.

***



ŞENOL'LA ŞEN OLMAK ZOR!..

Başlıktaki laf da benim görüşüm.. Şenol Güneş arka arkaya formsuzluk gösteriyor. Euro 2020'de başarısızdık. Ardından UEFA'nın organizasyonu Avrupa Uluslar Ligi'ne, Birinci Küme'ye kesin yükseleceğimiz İkinci Küme'de başladık. Şenol Hoca bizi Üçüncü Küme'ye düşürdü.

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde ise, eski form ve isimlerinden çok uzak Hollanda ve Norveç'i yendikten sonra, Letonya ve Karadağ gibi Avrupa'da adı geçmeyen rakiplere 4 altın puan kaptırıp, kolayladığımız işi yeniden zora soktuk.

Yani.. Şenol'la düğün falan zor görünüyor şimdilik..

Sahaya çıkan takıma bakın.. İki sağ bek var..

Niye?.

Elinde genç Rıdvan var.

Şenol Hoca, Beşiktaş'tan başlayarak gençlere önem, değer ve fırsat verdiği için benim alkışlarımı hem de nasıl almıştı, okuyan ve dinleyenler bilir..

İşte genç Rıdvan. Oynatsana..

Bütün gençlere de ışık, meşale, umut olsana..

Oynatmayacaksan niye aldın?. Hem de sol bekin yokken bile oynatmayacaksan?.

Üstelik var..

Nazım Sangare.. İşte Pereira, Fener'de onu ısrar ve inatla sol bek/sol açık oynatıyor, 3-4-3'ün sol kanadında..

Ömer Bayram.. Fatih Terim yabancı merakından yerlileri ancak 8+3 kuralı yüzünden oynatıyor, Ömer'e yüz vermiyor. Oysa adam sol bek, sol orta, hatta sol açık oynar.. Ki senin takımında sol açık da yok..

Cengiz sağda çok çok iyi, ama tek kanattan yengeç gibi saldırıyor senin takımın..

Nihayet yüreklendin.

Kenan'ı çıkarıp Kerem'i aldın, ama ardından hemen Cengiz'i çıkarıp Enes'i soktun.

Yani çift santrfor var, ama çift kanat yok.. Bu ne perhiz, bu ne turşu Hocam!.

Kalitesi, nereden bakarsan bak bizim yarımız olan Karadağ, maç boyu her an gol atabilecek hissi verdi.

Sebep biziz, onlar değil..

Orta sahamızdaki adamlara bak.. Okay, Yusuf ve Hakan.. Bunların hepsi hücuma dönük orta sahalar..

Ön libero, savunmacı bir orta sahamız yok. Bu yüzden hızlı çıkan Karadağ orta sahamızı çok kolay ve çok rahat geçiyor.

Geri dörtlü hazırlıksız yakalanıyor..

Bu açığı maç boyu, kenardan bir türlü görmedin Hocam.. Herkes gördü, sen görmedin.. Olur mu?.

Seçtiğin kadro yanlış.

Sahaya çıkardığın 11 yanlış..

Kenardan maçı okuman ve yönetmen yanlış..

Efendim, kaleci Altay 4 kişilik baraj istemiş, 3'lü baraj kurmuşuz da..

Santrfor Kenan ayakkabısını bağlıyormuş da..

Sen bunları külahıma, yani külah yapıp kafamıza takardık ya okuduğumuz gazeteleri çocukken hani, şimdi o işe yarayan yazar ve eleştirmenlerimize anlat..

Onlar kabahati asla hocalarda aramazlar. Suçlu her zaman oyunculardır..

Onları seçen, hazırlayan ve oynatanlar hep masum..

"Sorumlu benim ama.." diye girerler lafa..

Sonra isim vererek kendi oyuncularını yerin dibine sokar ve harcarlar..

Böyle gelmiş böyle gidiyor işte, kıyafetine gösterdiği özeni takımına göstermeyen, her maç kenarda adeta defile yapan Hocam!.

Kıyafetlerinde her şey var da Türkiye arması yok Hocam.. Neden acaba?. Pardon canım. Ali Koç'un formalarında da Fener arması yok..

***



FALCAO VE FATİH!..

Mevlüt kardeşim (Tezel), Falcao'nun Galatasaray'a çok pahalıya mal olan transferi konusunda taraftarı ve onlara alet olan başta Abdurrahim Albayrak, eski yönetimi suçluyor.

"Artık emekli futbolcuları, adı var diye transfer etmekten vazgeçilmeli" diyor..

Peki sevgili Mevlüt?. Sen Hagi, Popescu ve Taffarel adlarını duydun mu?.

Duydun tabii. Dünya çapında oyunculardı. Sonra emekli oldular.

Taffarel, Kuzey İtalya'da bir manastır takımında santrfor oynuyordu.

Popescu, İspanya'nın en büyük takımlarında senelerce oynadıktan sonra, emekliliğini ilan etmiş, ülkesine dönmüş, futbolu bırakmıştı.

Hagi, İspanya devlerinden sonra İtalya'ya geçmiş, önce orda büyük takımlara gelmiş, ama olmayınca "asansör takım" denen, birinci ve ikinci lig arasında gidip gelen adı duyulmadık ufaklara dek düşmüştü.

Fatih Terim, bu üçünü oralardan topladı. Galatasaray onlarla arka arkaya 5 kez şampiyon, sonunda da UEFA Şampiyonu oldu.

Hagi, Popescu ve Taffarel, tarih yazan oyuncular oldular..

Falcao, Galatasaray'a geldiğinde bu üçünden de iyiydi, ama olmadı..

Neden olmadı.

Falcao artık Falcao olmadığı için değil, Mevlüt..

Fatih artık Fatih değil de ondan..

Galatasaray'a gelenlere bir bak..

Hepsine.. Mohamed'e mesela.. Emre Kılınç, Emre Akbaba'ya mesela..

Yerli-yabancı hepsine bak ve Fatih'in ileri götürdüğü değil, aldığı günkü haliyle muhafaza ettiği bir, tek bir oyuncu söyle bana..

Sadece sen değil, tüm spor medyası söylesin?.

Geldiği günden daha iyi tek bir Galatasaray futbolcusu söylesin biri bana..

***



TEBESSÜM

PESİMİST, karanlık bir tünel görür.

OPTİMİST, tünelin ucundaki ışığı görür.

REALİST, gelen treni görür.

MAKİNİST, raylarda duran 3 gerzeği görür.

***



SEVDİĞİM LAFLAR

Başkalarının hatalarından ders alın. İnsan bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamıyor. Leo Tolstoy