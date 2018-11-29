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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz.? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Çilekli pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 17:46
Çilekli pasta tarifi

Çilekli pasta malzemeler

5 yumurta

6 kahve fincanı un

6 kahve fincanı şeker

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı çilek püresi

Kreması

2 paket krem şanti (çilekli)

1,5 su bardağı çilekli süt

çekilmiş antep fıstığı veya hindistan cevizi

1/2 kg çilek

Çilekli pasta yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Çileği robot veya blendır yardımıyla püre haline getirip ekleyerek yarım dk daha çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece ısılı fırında pişirelim. Pastayı kalıbı içinde soğutarak ikiye keselim. Çilekli süt ile krem şantiyi koyulaşana dek çırpalım. Krem şantiyi alt ve üst parçaların kesik yüzeylerine yayalım. Alt parçanın üzerine yarıdan kesilen çilekleri aralıksız dizip pastanın üst katını oturtalım. Pastanın yanlarını ve üzerini kalan kremayla kapatalım. Çilekleri yarıdan kesip pastanın üzerini aralıksız yerleştirelim. Pastanın yan kenarlarına çekilmiş antep fıstığı veya hindistan cevizi serpelim. Pastayı buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.

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