Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Tavuk sote tarifi - Tavuk sote nasıl yapılır?

tarifi - Tavuk sote nasıl yapılır?

Bu akşam yemeğinde tavuk yemek isteyenler için en ideal yemeklerden bir tanesi tavuk sotedir. Doğranmış kuşbaşı tavuklarınızı sote haline getirerek ailece lezzetli bir yemek yiyebilirsiniz. Türk mutfağının da vazgeçilmez tatlarından birisi olan tarifi, adım adım anlatımı ile bu başlık altında sizler. Peki tavuk sote nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:16
Tavuk sote tarifi - Tavuk sote nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım kilo tavuk göğsü

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet domates

1 adet soğan

3 tane sivri biber

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı salça

Yeteri kadar tuz

1,5 su bardağı sıcak su

TAVUK SOTE TARİFİ

Pişirmeye başlamadan önce yarım kilo tavuk göğsünü kuşbaşılık olarak doğrayınız. Domates, biber ve soğanlarınızı da ufak ufak doğradıktan sonra tavanızı ocağa koyarak ateşe veriniz. Tavaya sıvı yağı dökün. Üzerine soğanları döküp pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra aynı şekilde biberleri de dökerek kavurunuz. Daha sonra sarımsak ve bir yemek kaşığı salçanızı da ilave edin. Tavuklarınızı da ekledikten sonra domates, tuz ve pul biberi de ilave edip karıştırın. Daha sonra sıcak suyu da tavaya dökerek kısık ateşte pişirmeye bırakınız.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tavuk sote tarifi - Tavuk sote nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN