Tavuk sote tarifi - Tavuk sote nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım kilo tavuk göğsü

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet domates

1 adet soğan

3 tane sivri biber

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı salça

Yeteri kadar tuz

1,5 su bardağı sıcak su

TAVUK SOTE TARİFİ

Pişirmeye başlamadan önce yarım kilo tavuk göğsünü kuşbaşılık olarak doğrayınız. Domates, biber ve soğanlarınızı da ufak ufak doğradıktan sonra tavanızı ocağa koyarak ateşe veriniz. Tavaya sıvı yağı dökün. Üzerine soğanları döküp pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra aynı şekilde biberleri de dökerek kavurunuz. Daha sonra sarımsak ve bir yemek kaşığı salçanızı da ilave edin. Tavuklarınızı da ekledikten sonra domates, tuz ve pul biberi de ilave edip karıştırın. Daha sonra sıcak suyu da tavaya dökerek kısık ateşte pişirmeye bırakınız.