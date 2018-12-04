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Muzlu-Karamelli tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. Muzlu-Karamelli nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Muzlu-Karamelli Krep tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Muzlu-Karamelli Krep tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:03
Muzlu-Karamelli Krep tarifi

Muzlu-Karamelli Krep malzemeler

3 yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1/2 su bardağı şeker

Karameli ;

1 paket krema (200 gr)

1 su bardağı şeker

50 gr. fındık (kıyılmış)

Krepin iç malzemesi

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un (tepeleme)

1/2 su bardağı şeker

2 muz

7-8 kişilik

Yapılışı

Bir kapta yumurtaları,sütü,unu,şekeri ve sıvı yağı mikserle yarım dk. çırpalım. Teflon tavayı margarinle yağlayıp hamurdan bir kepçe alarak tavaya boşaltalım.Krepleri arkalı önlü pişirelim.Tencereye,sütü,unu ve şekeri alıp mikserle yarım dk çırpalım.İçine dilimlenmiş muzları ekleyip karıştıralım.Kreplerin üzerine biraz muzlu sos yayalım.Krepleri rulo yaparak saralım.Krep rulolarını verev dilimler halinde keserek servis tabağına alalım.Bir tavaya şekeri alıp sürekli karıştırarak esmerleşip karamel olmasını sağlayalım.İçine kremayı ekleyip karıştırarak ateşten alalım ve kreplerin üzerine gezdirelim,kıyılmış fındık serpelim ve servis yapalım.

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Muzlu-Karamelli Krep tarifi
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