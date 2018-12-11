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ev baklavası nasıl yapılır? Kolay ...

Özel günlerin aranılan lezzeti ev baklavası...Tatlıseverlerin gözdesi olan ev baklavasını hem yapımı hem de nefis bir tarifle sizlere sunuyoruz. Peki ev baklavası nasıl yapılır? Ev baklavası yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 11.12.2018 11:44
Kolay ev baklavası nasıl yapılır? Kolay ev baklavası tarifi...

KOLAY EV BAKLAVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg baklavalık un
4 adet yumurta
400 gram margarin (eritilmiş)
1 adet limonun suyu
3 su bardağı dövülmüş ceviz içi
Bir buçuk kg toz şeker
5 su bardağı su
Bir tutam tuz

KOLAY EV BAKLAVASI YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlayın. Bunun için, şeker ve 4 su bardağı suyu kaynatın. Şerbeti ocaktan alırken limon suyunu ekleyin. Soğumaya bırakın. Diğer yanda un, yumurta, 1 su bardağı su ve bir tutam tuzu yoğurarak hamur yapıp çok ince 12 adet yufka açın. Yağlanmış bir tepsiye, 6 adet yufkayı aralarına eritilmiş margarin sürerek, üst üste dizin. Üzerine çekilmiş cevizi ilave edin. Daha önce yapmış olduğumuz işlemi diğer altı yufkaya da uygulayıp, en üste kalan eritilmiş yağı dökün. Baklavayı önce diklemesine, daha sonra çapraz keserek 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Üzerine şerbeti gezdirin. Baklava, şerbeti iyice çektikten sonra servis yapın.

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Kolay ev baklavası nasıl yapılır? Kolay ev baklavası tarifi...
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