Kolay ev baklavası nasıl yapılır? Kolay ev baklavası tarifi...

KOLAY EV BAKLAVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg baklavalık un

4 adet yumurta

400 gram margarin (eritilmiş)

1 adet limonun suyu

3 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Bir buçuk kg toz şeker

5 su bardağı su

Bir tutam tuz

KOLAY EV BAKLAVASI YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlayın. Bunun için, şeker ve 4 su bardağı suyu kaynatın. Şerbeti ocaktan alırken limon suyunu ekleyin. Soğumaya bırakın. Diğer yanda un, yumurta, 1 su bardağı su ve bir tutam tuzu yoğurarak hamur yapıp çok ince 12 adet yufka açın. Yağlanmış bir tepsiye, 6 adet yufkayı aralarına eritilmiş margarin sürerek, üst üste dizin. Üzerine çekilmiş cevizi ilave edin. Daha önce yapmış olduğumuz işlemi diğer altı yufkaya da uygulayıp, en üste kalan eritilmiş yağı dökün. Baklavayı önce diklemesine, daha sonra çapraz keserek 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Üzerine şerbeti gezdirin. Baklava, şerbeti iyice çektikten sonra servis yapın.