Narlı cevizli roka salatası tarifi....

NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI MALZEMELER:

3-4 yaprak marul

1 demet roka

3-4 dal taze nane

3-4 adet yeşil soğan

Yarım ayıklanmış nar

7-8 adet ceviz içi

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber



NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI ? YAPILIŞI:

Roka, marul yaprağı ve naneyi bol suda yıkadıktan sonra irice doğrayıp salata tabağına alın. Yeşil soğanı da doğrayıp ekleyin.

Üzerine nar tanelerini ve ceviz içini serpiştirin. Sosu için; zeytinyağı, nar ekşisi, limon, tuz ve karabiberi bir kasede iyice çırpın. Salataya eşit miktarda döküp servis edin.