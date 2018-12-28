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Kışın tam bir şifa kaynağı olan narı salatayla birleştirdiğinizde muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Nefis tarifini sizlere sunuyoruz. Peki narlı cevizli roka salatası nasıl yapılır? Narlı cevizli roka salatası yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte narlı cevizli roka salatası tarifi...

Giriş Tarihi: 28.12.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 15:45
Narlı cevizli roka salatası tarifi....

NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI MALZEMELER:

3-4 yaprak marul
1 demet roka
3-4 dal taze nane
3-4 adet yeşil soğan
Yarım ayıklanmış nar
7-8 adet ceviz içi
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz, karabiber


NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI ? YAPILIŞI:

Roka, marul yaprağı ve naneyi bol suda yıkadıktan sonra irice doğrayıp salata tabağına alın. Yeşil soğanı da doğrayıp ekleyin.
Üzerine nar tanelerini ve ceviz içini serpiştirin. Sosu için; zeytinyağı, nar ekşisi, limon, tuz ve karabiberi bir kasede iyice çırpın. Salataya eşit miktarda döküp servis edin.

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Narlı cevizli roka salatası tarifi....
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