Narlı cevizli roka salatası tarifi....

NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI MALZEMELER:
3-4 yaprak marul
1 demet roka
3-4 dal taze nane
3-4 adet yeşil soğan
Yarım ayıklanmış nar
7-8 adet ceviz içi
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz, karabiber
NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI ? YAPILIŞI:
Roka, marul yaprağı ve naneyi bol suda yıkadıktan sonra irice doğrayıp salata tabağına alın. Yeşil soğanı da doğrayıp ekleyin.
Üzerine nar tanelerini ve ceviz içini serpiştirin. Sosu için; zeytinyağı, nar ekşisi, limon, tuz ve karabiberi bir kasede iyice çırpın. Salataya eşit miktarda döküp servis edin.