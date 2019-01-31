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Yuvalama nasıl yapılır? Yuvalama tarifi...

Gaziantep mutfağınız eşsiz lezzeti yuvalama tarifini sizlere sunuyoruz. Hem leziz hem pratik yuvalama tarifi için hangi malzemeler gerekiyor? Yuvalama yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte nefis yuvalama tarifi...

Giriş Tarihi: 31.1.2019 15:41
Yuvalama nasıl yapılır? Yuvalama tarifi...

YUVALAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı
250 gram kuşbaşı et
4 su bardağı sıcak su
150 gram yağsız kıyma
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı haşlanmış nohut
Yarım kg süzme yoğurt
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber

Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı nane

YUVALAMA YAPILIŞI

Tereyağı ile kuşbaşı eti birkaç dakika kavurun. 4 su bardağı sıcak suyu ilave edip, etler yumuşayana dek pişirin. Yarım saat suda bekletilen pirinci süzüp, blendırda un haline gelinceye dek öğütün. Kıymayı ekleyip, hamur haline gelene dek yoğurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Nohut büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın. Kaynayan etin suyuna, nohut ile birlikte ilave edin. Ayrı bir kapta yoğurdu, yumurtayı ve unu karıştırıp, tencereye yavaş yavaş ekleyin. 5 dakika daha kaynatın. Tereyağını kızdırın. Naneyi ekleyip, 1-2 kez çevirin. Yuvalamanın üzerine gezdirip, servis yapın.

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Yuvalama nasıl yapılır? Yuvalama tarifi...
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