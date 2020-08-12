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tarifi

Farklı bir lezzet arayanlar için nefis bir içecek tarifi... Sevdikleriniz bu içeceğe bayılacak! Peki nasıl yapılır? Meyveli milkshake için hangi malzemeler kullanılır? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 17:39 ABONE OL
Meyveli milkshake tarifi

MALZEMELER

  • 3 cl ananas suyu
  • 3 cl çilek şurubu
  • 1 dilim taze ananas
  • 5 cl süt
  • 2'şer adet taze çilek, kivi
  • 5 küp buz

YAPILIŞI

Ananas suyu, çilek şurubu ve sütü derin bir kaba alın. Meyveleri ekleyin. Buzlarla birlikte mikserden geçirin. Kokteyl bardağına koyup, servis yapın.

Not:1 cl, yaklaşık 1 çorba kaşığı kadardır.

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Meyveli milkshake tarifi
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