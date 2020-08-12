Meyveli milkshake tarifi

Farklı bir lezzet arayanlar için nefis bir içecek tarifi... Sevdikleriniz bu içeceğe bayılacak! Peki meyveli milkshake nasıl yapılır? Meyveli milkshake için hangi malzemeler kullanılır? İşte cevabı... MALZEMELER 3 cl ananas suyu 3 cl çilek şurubu 1 dilim taze ananas 5 cl süt 2'şer adet taze çilek, kivi 5 küp buz YAPILIŞI Ananas suyu, çilek şurubu ve sütü derin bir kaba alın. Meyveleri ekleyin. Buzlarla birlikte mikserden geçirin. Kokteyl bardağına koyup, servis yapın. Not:1 cl, yaklaşık 1 çorba kaşığı kadardır.