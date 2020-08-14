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Patates tostu nasıl yapılır?

Kahvaltıda beyaz peynirli ve kaşarlı tost yemekten sıkılanlar içim mükemmel bir alternatif: Patates tostu! Hem pratik hem uzun süre tok tutması sebebiyle özellikle çalışanların kurtarıcısı patates tostu nasıl yapılır? İşte patates tostu tarifi…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:32 ABONE OL
Patates tostu nasıl yapılır?

Kahvaltıda beyaz peynirli ve kaşarlı tost yemekten sıkılanlar içim mükemmel bir alternatif: Patates tostu! Hem pratik hem uzun süre tok tutması sebebiyle özellikle çalışanların kurtarıcısı patates tostu nasıl yapılır? İşte patates tostu tarifi…

PATATES TOSTU İÇİN MALZEMELER

  • 2 adet patates(rendelenmiş, suyu sıkılmış)
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı kaşar peyniri(rendelenmiş)

PATATES TOSTU NASIL YAPILIR?

Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri bir kaseye aktarın.

Üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve güzelce karıştırın.

Tost makinenizi iyice ısıtın.

İyice ısınmış tost makinesinde patates tostunuzu iyice kızarana kadar pişirin.

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Patates tostu nasıl yapılır?
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