Kahvaltıda beyaz peynirli ve kaşarlı tost yemekten sıkılanlar içim mükemmel bir alternatif: Patates tostu! Hem pratik hem uzun süre tok tutması sebebiyle özellikle çalışanların kurtarıcısı patates tostu nasıl yapılır? İşte patates tostu tarifi…
PATATES TOSTU İÇİN MALZEMELER
PATATES TOSTU NASIL YAPILIR?
Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri bir kaseye aktarın.
Üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve güzelce karıştırın.
Tost makinenizi iyice ısıtın.
İyice ısınmış tost makinesinde patates tostunuzu iyice kızarana kadar pişirin.