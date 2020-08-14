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Patates tostu nasıl yapılır? Kahvaltıda beyaz peynirli ve kaşarlı tost yemekten sıkılanlar içim mükemmel bir alternatif: Patates tostu! Hem pratik hem uzun süre tok tutması sebebiyle özellikle çalışanların kurtarıcısı patates tostu nasıl yapılır? İşte patates tostu tarifi…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:32 ABONE OL