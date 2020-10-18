Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yemek Tarifleri Haberleri Kavurmalı ve kaşarlı pide tarifi

Kavurmalı ve kaşarlı pide tarifi

Hamurlu tariflerden vazgeçemeyenler ve her halini sevenler için et ve kaşarlı içle yapacağınız harika bir pide. İşte size tüm detaylarıyla kavurmalı kaşarlı pide tarifi...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 15:30 ABONE OL
Kavurmalı ve kaşarlı pide tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 2 kg un
  • 42 gram yaş maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yeteri kadar ılık su

İç malzemesi için:

  • 1 kg kavurma
  • 500 gram kaşar peyniri
  • Pidenin kenarlarına sürmek için:
  • 50 gram tereyağı

YAPILIŞI

Hamur için un, maya ve tuzu yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyin ve yoğurun. Hamuru 10 adet eşit bezeye ayırın ve üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. 1 adet bezeyi oklavayla açın ve kenarlarını 1 parmak genişliğinde içeri doğru kıvırın. Karşılıklı uç kısımlarına elinizle bastırın ve pide şekli verin. Ortasına kıyılmış kavurmadan yayın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Kenar kısımlarına tereyağı sürüp, sıcak olarak servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kavurmalı ve kaşarlı pide tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA