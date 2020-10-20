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Karadut peltesi

mutfağından…Hafif, nefis bir yaz tatlısı.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 08:25 ABONE OL
Karadut peltesi

MALZEMELER

1 kg karadut

6 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

YAPILIŞI

Dutları ezip suyunu süzün ve 3 su bardağı dut suyunu kenara ayırın. Şayet dutlardan 3 su bardağı su çıkmazsa biraz su ilavesi yapabilirsiniz. Toz şekeri tencereye alıp, üzerine nişastayı eleyerek ilave edin ve harmanlayın. Dut suyunu ekleyip toz şeker eriyene kadar karıştırın. Sürekli karıştırarak boza kıvamında olana kadar pişirin. Fokurdamaya başlayınca 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

15x25 cm'lik bir kalıbı hafifçe ıslatıp karışımı içine boşaltın. Biraz soğuduktan sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendirin ve dilimleyip servis yapın.

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Karadut peltesi
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