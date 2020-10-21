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Fesleğen soslu fırın tarifi...

Nefis kokulu fesleğen ile makarnanın buluşmasıyla ortaya çıkan enfes bir tarif... Makarnanızı lezzetli hale getirmenin en pratik yolu!

Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:02 ABONE OL
Fesleğen soslu fırın makarna tarifi...

MALZEMELER

● Yarım paket makarna

● Yeteri kadar su

● 10-12 dal fesleğen

● 3 çorba kaşığı dolmalık fıstık

● Yarım su bardağı ceviz

● Yarım çay bardağı zeytinyağı

● Yarım su bardağı toz parmesan

● 3 diş sarmısak

● Tuz

● Üzerine: 3-4 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan

● Fesleğen

YAPILIŞI

Makarnayı tuz eklediğiniz bol suda üzerinde belirtilen süre kadar haşlayıp süzün. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada rengi dönene dek kavurup kenara alın. Cevizi ikiye ayırıp, yarısını bir bıçak yardımıyla irice kıyın. Fesleğeni yapraklarına ayırıp yıkayın ve iyice kuruttuktan sonra blendere alın. Üzerine zeytinyağı, toz parmesan, sarmısak, bütün haldeki cevizleri ve dolmalık fıstığın yarısını ekleyip, birlikte çekin. Daha sonra haşlanmış makarnanın üzerine katın. Kalan dolmalık fıstık ve kıyılmış cevizi de ekleyip harmanlayın. Porsiyonluk fırın kaplarına aktarın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Fırından alıp üzerine rendelenmiş parmesan serpin. Fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın

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Fesleğen soslu fırın makarna tarifi...
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