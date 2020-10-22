Mevsiminde taze haliyle ama daha çok kurutulmuş şekliyle sevdiğimiz, besin değerleriyle hazine niteliğindeki antepfıstığını farklı tariflerle değerlendirmek isteyenler için antepfıstıklı kahvaltılık sos tarifi...
Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:27Son Güncelleme: 22.10.2020 17:28ABONE OL
MALZEMELER
2 çorba kaşığı dövülmüş iç antepfıstığı
1 adet avokado
2 çorba kaşığı zeytinyağı
100 gram keçi peyniri
1 tatlı kaşığı pulbiber
1 adet limonun suyu
YAPILIŞI
Antepfıstığı, kabukları temizlenmiş avokado, zeytinyağı, peynir, pulbiber ve limon suyunu geniş bir kaba alıp çatal yardımıyla iyice ezin. Kızarmış ekmeğin üzerine sürüp servis yapın.