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Mevsiminde taze haliyle ama daha çok kurutulmuş şekliyle sevdiğimiz, besin değerleriyle hazine niteliğindeki antepfıstığını farklı tariflerle değerlendirmek isteyenler için ...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:27 Son Güncelleme: 22.10.2020 17:28 ABONE OL
Antepfıstıklı kahvaltılık sos tarifi

MALZEMELER

  • 2 çorba kaşığı dövülmüş iç antepfıstığı
  • 1 adet avokado
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 100 gram keçi peyniri
  • 1 tatlı kaşığı pulbiber
  • 1 adet limonun suyu

YAPILIŞI

Antepfıstığı, kabukları temizlenmiş avokado, zeytinyağı, peynir, pulbiber ve limon suyunu geniş bir kaba alıp çatal yardımıyla iyice ezin. Kızarmış ekmeğin üzerine sürüp servis yapın.

Aşçı: Ayşe Ünal

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Antepfıstıklı kahvaltılık sos tarifi
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