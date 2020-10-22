Muska böreği tarifi...

MALZEMELER

3 adet yufka

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

8 dal maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı tane kimyon

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağında pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı da ilave edip kavurmaya devam edin. Tuz ve baharat ekleyin. Kıyma kavrulunca kıyılmış maydanoz ekleyip ocaktan alın. Yufkalardan birini düz bir zemine serip eşit genişlikte 8 uzun şerit halinde kesin. Şeritleri bir fırça yardımı ile yağlayın. Şeritlerden birinin uç kısmına bir yemek kaşığı kıymalı harç koyun. Bir sağa bir sola doğru çevirerek üçgen şeklinde katlayın. Açılmasını önlemek için ucuna su sürün. Daha sonra yağlanmış tepsiye dizin. Tüm yufkalar bitinceye kadar işleme devam edin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve arzuya göre kimyon tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.