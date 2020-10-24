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Armut,

Gün sofralarınızı şenlendirecek muhteşem üçlünün bir araya gelmesiyle oluşan nefis bir tarif! Peki armut, nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte armut, ceviz ve çikolatalı crumble tarifi...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:21 ABONE OL
Armut, ceviz ve çikolatalı crumble

MALZEMELER

  • 3 adet armut, 50 gram ceviz
  • 50 gram bitter çikolata
  • 2 çorba kaşığı elma suyu
  • Yarım su bardağı un
  • 50 gram yulaf
  • 1/4 su bardağı pudraşekeri
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 1/4 su bardağı badem
  • 50 gram tereyağı

YAPILIŞI

Armutların kabuklarını soyup ortalarındaki çekirdeklerini çıkarın ve elma dilimi şeklinde dilimleyin. Orta büyüklükte yağlanmış bir fırın kabına dizip, üzerine elma suyu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Bir kapta iri dövülmüş ceviz, küçük küp şeklinde doğranmış çikolata, un, yulaf, pudraşekeri, tarçın ve iri kıyılmış bademi karıştırın. Pişen armutların üzerine bu karışımı yayın ve üzerine tereyağı parçaları yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

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Armut, ceviz ve çikolatalı crumble
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