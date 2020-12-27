Fındıklı şekerpare Şekerpare, hemen herkesin sevdiği ve kendi tarifleriyle de sık sık yaptığı pratik şerbetli tatlılar arasında yer alır. ilk defa deneyecekler için kolay tarifi ile fındıklı şekerpare tarifi...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 17:02 Son Güncelleme: 27.12.2020 17:07 ABONE OL