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Fındıklı şekerpare

Şekerpare, hemen herkesin sevdiği ve kendi tarifleriyle de sık sık yaptığı pratik şerbetli tatlılar arasında yer alır. ilk defa deneyecekler için kolay tarifi ile fındıklı şekerpare tarifi...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 17:02 Son Güncelleme: 27.12.2020 17:07 ABONE OL
Fındıklı şekerpare

MALZEMELER

  • 1'er çay bardağı süt ve tozşeker
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı toz fındık
  • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1'er paket kabartma tozu ve vanilya
  • 7 çay bardağı un, 2 adet yumurta

Üzeri için: Fındık

Şerbeti için:

3'er su bardağı toz şeker ve su

YAPILIŞI

Şerbet için tozşeker ve suyu, tozşeker eriyene dek kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tatlı için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Un ve 1 yumurtanın sarısı hariç kalan malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yavaş yavaş un ilave edin. Hamurdan bezeler koparıp, avucunuzda yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kalan yumurta sarısını çırpıp üzerlerine sürün. Ortalarına 1'er adet fındık yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince servis yapın.

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Fındıklı şekerpare
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