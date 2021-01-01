İncirli ve cevizli kek tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

Bir buçuk su bardağı tozşeker

4 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı süt

1 paket sade kekun, 1 paket vanilya

4 çorba kaşığı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

6 adet kuru incir

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

Üzeri için: Pudraşekeri

YAPILIŞI

Tereyağı ve tozşekeri yoğurma kabında mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Teker teker yumurtaları ilave edip çırpmaya devam edin. Yavaşça sütü eklerken bir yandan da çırpın. Sade kekun, kakao, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Küp doğranmış incir ve cevizi ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış 20 cm'lik yuvarlak bir kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında bir buçuk saat kontrol ederek pişirin ve tel üzerinde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine pudraşekeri serpin ve dilimleyerek servis yapın.