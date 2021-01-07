Limonlu lor kurabiyesi

MALZEMELER

500 gram tuzsuz lor peyniri

2 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

250 gram oda ısısında tereyağı

5 su bardağı un

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurtanın sarısı

Toz şeker

YAPILIŞI

1- Lor peyniri ve toz şekeri geniş bir kaba alıp hamur yoğurur gibi 2-3 dakika yoğurun.

2- Yumurta, tereyağı, limon kabuğu rendesi ve kabartma tozunu ekleyip yeniden yoğurun. Azar azar un ekleyerek yeniden yoğurun ve yumuşak bir hamur hazırlayın. Yoğurma kabının üzerini örtün ve 10 dakika dinlendirin.

3- Hamuru tekrar yoğurun. Hamurdan küçük boy yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın. Üzerlerine hafifçe bastırın ve pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsine yerleştirin. Yumurta sarısı sürüp, toz şeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Ilık servis yapın.