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tarifi

sofralarınızın vazgeçilmez lezzeti olacak! Yemeklerin yanına yakışacak olan bu lezzeti yapması çok kolay. Peki buğday cacığı nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis buğday cacığı tarifi...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 12:55 Son Güncelleme: 8.1.2021 12:56 ABONE OL
Buğday cacığı tarifi

MALZEMELER

  • 1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 1-2 diş sarımsak
  • 4-5 dal dereotu
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

YAPILIŞI

Sarımsakları ezip süzme yoğurtla karıştırın. Tuz, haş- lanmış buğday ve ince kıyılmış dereotu ilave edin. Zeytinyağı gezdirip servis edin.

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Buğday cacığı tarifi
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