Osmanlı usulübuğday cacığı sofralarınızın vazgeçilmez lezzeti olacak! Yemeklerin yanına yakışacak olan bu lezzeti yapması çok kolay. Peki buğday cacığı nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis buğday cacığı tarifi...
Giriş Tarihi: 8.1.2021 12:55Son Güncelleme: 8.1.2021 12:56ABONE OL
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday
2 su bardağı süzme yoğurt
1-2 diş sarımsak
4-5 dal dereotu
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI
Sarımsakları ezip süzme yoğurtla karıştırın. Tuz, haş- lanmış buğday ve ince kıyılmış dereotu ilave edin. Zeytinyağı gezdirip servis edin.