Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yemek Tarifleri Haberleri Çilekli tart tarifi

tarifi

Sofralarınızı süsleyecek enfes bir lezzet! Sevdikleriniz yapabileceğiniz bu tatlı hem pratik hem de çok lezzetli. Peki nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis çilekli tart tarifi...

Giriş Tarihi: 11.1.2021 14:26 Son Güncelleme: 11.1.2021 14:28 ABONE OL
Çilekli tart tarifi

MALZEMELER

  • 250 gram çilek
  • 250 gram böğürtlen
  • Hamur için:
  • 2 su bardağı un
  • 180 gram margarin
  • 4 çorba kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket vanilya
  • 1-2 çorba kaşığı buzlu su
  • Krema için:
  • 3 adet yumurta sarısı
  • 2 çorba kaşığı toz şeker
  • 2 çorba kaşığı mısır unu
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket vanilya

YAPILIŞI

Öncelikle unu derin bir kaba eleyin. Vanilya ve pudra şekeri ekleyip karıştırın. Oda sıcaklığındaki margarin ve buzlu suyu ekleyip hamur yoğurun. Hamuru yağlanmış tart kalıbına yerleştirip 20 dakika buzdolabında dinlendirin. Üzerine çatalla birkaç delik açıp, yağlı kağıt serin. Kabarmaması için üzerine bakliyat doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Yağlı kağıt ve üzerindeki bakliyatı alıp 15 dakika daha pişirin. Diğer taraftan kreması için süt, çırpılmış yumurta sarısı, toz şeker, mısır unu ve vanilyayı bir tencereye alın. Kısık ateşte, karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Karıştırarak soğutun. Tartı, servis tabağına çıkartın.

Soğuyan kremayı tartın içine yayın. Üzerine çilek ve böğürtlenleri dizin. Dilimleyerek servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çilekli tart tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA