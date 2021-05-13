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Giriş Tarihi: 13.5.2021 12:24 Son Güncelleme: 13.5.2021 12:31

tarifi

Islak kek tarifi

Bol soslu kakaolu tarifi pasta tadında nefis ve yapımı kolay! Kek harcının yarattığı akışkan kıvam nedeniyle ıslak kek vazgeçilmez lezzetiniz olacak.

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı tozşeker
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı kakao
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Sosu için:

  • 1 su bardağı mandalina suyu
  • Yarım su bardağı tozşeker
  • Süslemek için: Mandalina

YAPILIŞI

Yumurta ve tozşekeri derin bir kapta iyice çırpın. Sıvıyağ ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin. Kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp yağlanmış 30x30 cm ebadında kare bir kaba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin (pişip pişmediğini anlamak için bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Sosu için bir kapta mandalina suyu ve tozşekeri şeker eriyene kadar karıştırın. Fırından çıkardığınız sıcak keki dilimleyin ve üzerine sosu gezdirin. Kek soğuduktan sonra mandalina dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

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Islak kek tarifi
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