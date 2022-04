Kayserili uzmanlar sucuğun püf noktalarını SABAH’a anlattı

Sucuğun lezzeti kadar orijinalliğinin de önemli olduğunu belirten Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, vatandaşlar hileli sucuğu tavaya koyup pişirerek yemedikleri sürece hileli olup olmadığını anlayamacağını söyleyerek dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Bağlamış; "Türkiye genelinde hile olarak genellikle kırmıza ete beyaz et karıştırılıyor. Birde büyük baş hayvanların kelle etleri katılıyor. Kırmızı et ile beyaz et arasında fiyat farkı var. Bu yüzden güvenilir gıda etiketi olan ve belirli üretim sayısına ulaşmış firmalar tercih edilmeli. Çünkü hileli sucuğun yüzde 80'i merdiven altın işletmelerde üretiliyor. Kırmızı et sucuğuna beyaz et karıştırıldığını anlamanın birinci yolu fiyat aralığıdır. Bir ürün ucuzsa o sucukta beyaz et karışımı vardır. Kırmızı et sucuğu isteniyorsa ucuz sucuklara rağbet edilmemeli. Vatandaşlarımızın hileli bir sucuğu anlamasının diğer bir yolu ise pişirme esnasında ortaya çıkan kötü koku ve çok fazla yağ çıkmasıdır. Eğer bu saydıklarımızla karşılaşırlarsa bu ürün hilelidir. Vatandaşlara tavsiyem sucuğu bir kilo alacaklarla önce 200 gram alıp evde tavada test etsinler " diye konuştu.

ORİJİNAL SUCUK NASIL YAPILIR, ÇİĞ SUCUK YENİR Mİ?

Rıdvan Ton (Sucuk üreticisi); "Tam orijinal sucuk dana etinden alınan etin kıyma makinesinden çekilerek baharat eklenmesiyle yapılır. Bu karışımı bir gün dinlendikten sonra bağırsağa dolduruyoruz. Doğal sucuk istiyorsak eğer klimatik odada sucuğu bekletiyoruz ve doğal yolla olgunlaşmasını bekliyoruz. Bir diğer sucuk ise ısıl işlem görmüş sucuk. Bu sucuğa ise dayanıklı olması ve sertleşmesi için koruyucu maddeler katıyoruz. Bu sucuk fırında 3 saat pişiyor ve dinlendikten sonra satışa sunuluyor. Doğal sucukta et baharatla piştiği için bu sucuk çiğ olarak tüketilebilir. Ama ısıl işlem gören sucuk çiğ tüketilemez" dedi.

GIDADA HİLE YAPANLARA HAPİS VE PARA CEZASI

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş olup olmadığının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvarlarında yapılan analizlerle tespit edildiğini belirten Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin; "Numune aldığımız ürünlerin analizlerinin olumsuz çıkması halinde işletme sahibine para cezası, hapis cezası ve ürünün piyasadan toplatılması gibi cezalar veriliyor. Ayrıca yeni düzenlenen 7255 sayılı kanuna göre; taklit ve tağşişte 50 bin lira ile 500 bin lira arasında para cezası, 3 yıl içinde aynı suç 1 kez tekrarlanırsa iki katı para cezası uygulanıyor. 3 yıl içinde aynı suç 2'nci kez tekrarlanması halinde ise bin günden 3 bin güne kadar adli para cezası ve 5 yıl ile 10 yıl arası faaliyetten men cezası veriliyor. Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak ürünlerde ise piyasadan toplatma,1-5 yıl hapis cezası ve bin gün ile 5 bin gün adli para cezası uygulanıyor" diye konuştu.