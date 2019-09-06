Sebzeli ve tavuklu mercimek çorbası tarifi: Sebzeli ve tavuklu mercimek çorbası nasıl yapılır?

Sebzeli ve tavuklu mercimek çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında sebzeli ve tavuklu mercimek çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, sebzeli ve tavuklu mercimek çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

6 çorba kaşığı sarı mercimek

200 gram tavuk eti

2 adet küçük boy havuç

1 adet küçük boy pırasa

1 adet orta boy patates

2 çorba kaşığı tereyağı

3-4 dal dereotu

8 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pulbiber

YAPILIŞI

Tavuk etini küçük küpler halinde doğrayın. Temizlediğiniz havuç ve pırasayı halka, patatesi küp doğrayın. Tereyağını bir tencerede kızdırın Üzerine tavuğu ekleyip sote edin. Daha sonra havuç, pırasa ve patatesi ilave edin. Birkaç dakika kavurup üzerine su, mercimek, karabiber, pulbiber ve tuz ekleyin. Mercimek yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Kıyılmış dereotu ekleyerek servis yapın