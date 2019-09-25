Kestane çorbası tarifi: Kestane çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Kestane çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Kestane çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Kestane çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

1 kg kabuklu haşlanmış kestane

50 gram tereyağı

1 adet soğan

1 diş sarmısak

1 çorba kaşığı un

5 su bardağı tavuk suyu

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

Tuz, karabiber



Üzeri için:

1 adet soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

10 adet kültür mantarı

YAPILIŞI

Kestanelerin kabuklarını temizleyip kenara alın. Tereyağı ve rendelenmiş soğanı tencereye alıp kavurun. Ezilmiş sarmısak ve un ilave edip karıştırarak kavurun. Tavuk suyu, sirke, tuz ve karabiber katıp karıştırın. Kestaneleri ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp, blenderden geçirin. Üzeri için zeytinyağını başka bir tencereye alıp, halka doğranmış soğanı ilave edip soteleyin. Dilimlenmiş mantar ekleyip sotelemeye devam edin. Çorbayı servis tabaklarına pay edin. Üzerlerine mantarlı karışımı pay edip servis yapın.